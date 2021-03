Laura Martínez cuenta que no recibió despido tras su salida de Canal 12

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ex chica Guau, Laura Martínez reveló a Jimmy Castilhos detalles desconocidos de su desvinculación de Cacho Bochinche, el programa infantil de Cacho de la Cruz cuya última temporada se emitió en 2010.

"Trabaje desde los 17 hasta los 44 años en Canal 12. Cuando me desvincularon, no me pagaron despido ̈, aseguró la rubia, quien también había sido parte de El show del mediodía.

También habló de su relación con Cacho de la Cruz y de la triste historia familiar durante la dictudura, cuando sus dos padres estuvieron desaparecidos varios meses. "Mi hijo me preguntó ¿porque no contás eso que te pasó?¨, en referencia a esos duros momentos.

Habló de sus proyectos, de su nuevo emprendimiento: "Tapabocas Glam" y de su vuelta a la TV en este 2021.