Laura Fidalgo reveló que tiene dengue: "Es terrible, por momentos te sentís morir"

En una entrevista con el programa argentino El show del problema, la bailarina Laura Fidalgo contó que contrajo dengue y que los dolores que sufrió en los últimos días la hicieron sentir, por momentos, que estaba a punto de morir.

"Es horrible, por eso hay que darle mucha difusión, que falta. Me parece que se habla del coronavirus, pero también hay que hablar del dengue", explicó Fidalgo. "Yo ya estoy en el día 14, saliendo de la enfermedad, pero es terrible. Estaba tomando sol y no me ponía repelente, por eso digo que se pongan, que usen espirales, porque eso es cuidarse".



Durante la entrevista, la exjurado de Bailando por un Sueño recordó el proceso de la enfermedad. "Un día tuve que ir de urgencia a buscar unos papeles a mi escuela de danza. Estaba acelerada y me compré una hamburguesa, que nunca en la vida como, pero estaba apurada, acelerada. En el momento pensé que me cayó mal la comida porque pasé el día como con asco, con nauseas, pensé que era momentáneo", explicó.



"Al otro día, la tarde estaba hermosa, me pongo a tomar sol, y a la noche vuelvo a tener náuseas pero más intensas. Seguía pensando en la hamburguesa, pensé que estaba intoxicada, más los nervios por todo lo del coronavirus y algo de estrés", recordó.



"Después empecé a tener fiebre, que es raro porque nunca tengo, y empecé a tener más síntomas. Ahí llamé al médico y charlé por videollamada", siguió relatando. "Nunca pensé en que podía tener coronavirus, estaba convencida que era una intoxicación. Dengue tampoco se me cruzó por la cabeza", agregó



Como el cuadro seguía empeorando, Fidalgo volvió a comunicarse con su médico: "Al tercer día seguía con fiebre, por eso me mandan una persona a que me saque sangre. Ahí me dicen que por los síntomas podía ser dengue. Todo era cada vez más intenso. La fiebre no me bajaba y tomaba paracetamol, que es lo único que hay. Es terrible, sentís morir de lo que te duelen los huesos".



Silvina Luna, panelista del programa, le consultó si en alguna parte del proceso sintió que su vida corría peligro. "Sí, en un momento sí. Por momentos te sentís morir, no tenés fuerza. Iba al baño porque tenía que ir, pero no te dan ganas de levantarte", aseveró.