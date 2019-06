Laura Falero criticó las protestas por la Plaza Zabala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La comediante Laura Falero se pronunció en términos críticos sobre la protesta que encabezan vecinos de Ciudad Vieja en contra de las "estaciones de descanso" que la Intendencia de Montevideo instaló en Plaza Zabala.

"¿Les parece, con todas las cosas graves que están pasando en el mundo, gastar energía, abriendo grupos en Instagram, haciendo acciones burguesas, porque no te gustan unos bancos de una plaza que te cagan tu vista de persona burguesa privilegiada?", se preguntó la artista en una publicación en la red social Facebook.

Falero se declaró vecina de Ciudad Vieja y aseguró que, a su juicio, la Plaza Zabala es "familiar" y "está buena".

Falero es actriz, comediante y guionista. Ha sido una de las precursoras en Uruguay del género stand up.

Sus comentarios sobre la Plaza Zabala generaron división de agua entre sus seguidores.

Lee la publicación completa:

Voy a decir algo polémico.

Les parece, con todas las cosas graves que están pasando en el mundo, gastar energía, abriendo grupos en instagram, haciendo acciones burguesas, porque no te gustan unos bancos de una plaza que te cagan tu vista de persona burguesa privilegiada?

Por qué no gastan esa energía en luchar por causas un poco más comprometidas que unos bancos? Por qué no luchan por las familias enteras que desalojan porque ocupan casas en el barrio que se están cayendo a pedazos? O por los inmigrantes que están poblando el barrio y necesitan una mano. Entiendo lo del patrimonio, pero por que te interesa tanto? Cuál es el verdadero fin? No les parece demasiado tanta movida organizada? Si tanto quieren arreglar la plaza y están tan comprometidos, organícense entre ustedes como hacen en otros países del mundo, y pintan los bancos ustedes, cortan el pasto, y plantan las plantitas que quieran. No los veo comprometerse por causas sociales de urgencia.

Vivo en el barrio hace tiempo y esa plaza esta buena. Es una plaza familiar, no sé que más quieren.

Hicieron ir al intendente! Les parece que tenemos tiempo para esto?

Me hace ruido tanta indiferencia antes las verdaderas problemáticas que nos atañan.

La verdad que estas manifestaciones con alfombras de la india, y ollas easen, me da que cuando vivís dentro de una burbuja de privilegios, a veces haces el ridículo.

Lo tengo que decir.