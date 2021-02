Larrañaga le salió al cruce a Gabriel Pereyra por hackeo en Identificación Civil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Días pasados se produjo un ciberataque a las bases de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil, que depende del Ministerio del Interior. El peirodista Gabriel Pereyra informó de lo ocurrido en sus redes sociales y poco después, la cartera emitió un comunicado confirmando las versiones.

Este fin de semana, el periodista se preguntó qué actitud pensaba tomar el Ministerio en caso de que los medios no dieran cuenta de la situación. "Si la prensa no informaba del hackeo a la DNII, ¿el M del Interior no pensaba informar que hace días ocurrió tan grave episodio?", escribió en su cuenta de Twitter.

Si la prensa no informaba del hackeo a la DNII, ¿el M del Interior no pensaba informar que hace días ocurrió tan grave episodio? — Gabriel Pereyra (@Gabrielhpereyra) February 13, 2021

La pregunta no fue retórica porque el ministro Jorge Larrañaga le salió al cruce generando un picante contrapunto.

"Informar está bien, siempre que no implique perjudicar una investigación que tiene confidencialidad. Parece que buscás estridencia,porque sacás conclusiones, siempre dramáticas, pero con información incorrecta. Te has acostumbrado al atrevimiento de presumir intenciones", escribió el ministro del Interior.

Pereyra recogió el guante y contraatacó: "Por lo que leo el que presume intenciones sos vos. No voy a debatir con un ministro públicamente ni responder tus agravios. Voy a seguir informando y el que se enoje, doble trabajo. Siempre té desee buena gestión pero seguro no lo creas porque hay un mundo medrando con la grieta".