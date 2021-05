Lara Campiglia: "Que sea hija de mi padre y no pueda ser artista, me parece un divague"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lara Campiglia recibió a Jimmy Castilhos en su Atelier de Piriápolis, y disparó contra los que la criticaron por dedicarse al arte: "Me encantaría que los uruguayos sean un poco más abiertos. Que yo sea hija de mi padre y que no pueda ser artista me parece un divague", enfatizó la artista, que es hija de Eduardo Campiglia, uno de los más importantes constructores y desarrollistas inmobiliarios de nuestro país.

Contó que en hasta su propio padre le costó asimilar su condición de artista. "En la inauguración de mi atelier, estaba duro, con cara de haber ido a un velorio. Pero después de un tiempo empezamos a disfrutar juntos. Hoy es mi fan", reveló.

Desde su casa-atelier de Piriápolis la artista plástica, que tiene en su casa un refugio para perros y gatos callejeros, recorre con Jimmy los temas que la inspiran: "El arte existe desde que existe el ser humano. De chiquita tenía claro que lo único que quería hacer era pintar, pintar", comentó Lara mientras recorrían su casa convertida en gran estudio de arte.

Para finalizar confesó por primera vez, cómo es su relación con la maternidad: "No siento que me falten los hijos. Creo que no se dio el momento, nunca me pasó decir tengo un reloj biológico", concluyó la artista charrúa, que en este tiempo está preparando nuevas obras para una futura muestra post-pandemia.