Lanata destrozó a Tinelli sobre su aspiración a ser presidente de Argentina

Jorge Lanata fue el primer invitado al ciclo de encuentros que Jey Mammon -en su personaje de Estelita- y Alessandra Rampolla inauguraron ayer en el teatro Regina, propiedad del productor uruguayo, Diego Sorondo.

El perioista aprovechó la ocasión para hacer explosivas declaraciones. Lo primero que dijo fue que había aceptado por culpa, ya que se había negado varias veces a ir al show de Jey Mammon. Después habló sobre sus primeros trabajos como mozo, pero lo sabroso llegó después, cuando los conductores pasearon a Lanata por distintos temas de actualidad y otros que lo involucraban.

Arrancaron con Mirko, el bebé de Marley. "Yo no tengo ningún drama con Marley. Escribí una nota donde yo planteaba que no está bien exponer a un chico en un medio de comunicación, no está bien quitarle infancia a un chico. Soy periodista, opino sobre distintas cosas y creo que ese bebé no pudo decidir si quería estar ahí. Es obvio que ahora es feliz, pero sólo ver cómo está ahora es muy limitado. Hay que ver qué libertad se le quita al chico. Yo no dejaría que los chicos laburen en televisión, me parece una barbaridad". Jey le cuestionó la idea de poner en su programa a un enano imitando a Mirko y Lanata no se achicó: "Lo del enano fue una guarrada. A veces hago humor guarro, vos no podés decir nada. Estás vestido de mujer agarrándote los huevos".

Eso derivó en el enfrentamiento que tuvo con Florencia de la V. "La semana que viene va a haber un texto de conciliación -explicó Lanata-. Yo creo que en el documento no debería decir el sexo de las personas. En Argentina tenemos un quilombo con las leyes: como no las cumplimos, hacemos leyes nuevas y exageramos. Y decimos que Flor de la V es mujer. Lo lamento, pero no es mujer, es un transexual. Yo pienso así. Por eso creo que la ley está equivocada. El Estado no me puede decir cómo tengo que pensar".

Lanata también habló de los cuadernos y aseguró que el escándalo de corrupción alcanzaba a todos, oficialistas y opositores. Confesó que en las últimas elecciones votó a Mauricio Macri. "Frente a Cristina me cortaba la mano y la tiraba en la urna", detalló. Y dudó sobre la posibilidad de volver a votarlo. "Depende frente a quién", aclaró.

Cuando Mammon le preguntó por su trasplante de riñón, también le recriminó que fume tanto. "¿Sos adicto al cigarrilo?", le consultó. "Sí, el cigarrillo es una droga, la peor de todas. Yo tomé merca diez años y dejé. Es más jodido dejar el cigarrillo que la cocaína", dijo Lanata y aclaró que fuma tres atados por día, ante el asombro de todos.

Mediando el show, Jey y Rampolla lo sometieron a un ping pong.

-¿Susana?

-Una estrella.

-¿Luis Ventura?

-Tanto Ventura como Rial son periodistas. En una televisión donde cualquier boludo es periodista, ser periodista es un valor.

-¿Mirtha Legrand?

-Gran estrella.

-¿Más que Susana?

-Sí.

-¿Cristina Kirchner?

-Alguien que se traicionó a sí misma. Hoy está en un nivel de disociación terrible. El kirchnerismo es una banda de chorros cínica, que engaña y abusa de los más pobres de la peor manera. [Acá, el público aplaudió por primera vez. Antes, cuando hablaba de los cuadernos, alguien había gritado que se aburría, pero luego cuando aseguró que debía ir presa la expresidenta por enriquecimiento ilícito recibió el segundo aplauso de la noche].

-¿Marcelo Tinelli?

-Tinelli tiene un gran dominio de cámara, es muy bueno conduciendo, está encajonado en un formato que lo terminó jodiendo y no sabe cómo salir de él. Quiere ser político, creo que es un error terrible, no creo que esté preparado ni para ser presidente de consorcio. No lo votaría, no.

-¿Daniel Scioli?

-Paz, turismo, trabajo.

-¿Lilita Carrió?

-Está loca, tiene un delirio místico increíble, una gran visión de los procesos políticos, es culta y es ecológica: tiene que estar. No tiene que ser Presidente, pero sí estar en todos los gobiernos de cualquier partido. Hace falta para que el sistema se desarrolle.

Al final, Mammon y Rampolla lo despidieron diciendo: "Nos encanta que hayas venido aunque no estemos de acuerdo en mucha cosas". Y la sexóloga remató con una frase: "Eres un bravo".