Lali Sonsol y la emotiva despedida a su padre: "Ser el hijo de Sonsol es mi mayor bandera"

El lunes, Lali Sonsol publicó un divertido y emotivo video de homenaje a su padre, Alberto Sonsol, quien falleció el 25 de marzo por complicaciones derivadas del coronavirus.

En su cuenta de Twitter, el hijo del relator fallecido a los 63 años recordó a su padre con un breve video que los muestra vestidos con la misma combinación de ropa. "Bueno viejo, con este cierro lo de Twitter, pero te homenajearé toda mi vida. Siempre estarás en mí", escribió.



Bueno viejo, con este cierro lo de Twitter, pero te homenajearé toda mi vida. Siempre estarás en mí.



Momento de volver a @TuyaYMia810 y @Basquet810 porque lo deseo, lo necesito y sé que vos también lo querés.



Quizás muuuuy parecidos, pero igual a vos no va a haber nadie 😂👇 pic.twitter.com/VA5gafimiQ — Alejandro Sonsol (@LaliSonsol) April 5, 2021

"Momento de volver a @TuyaYMia810 y @Basquet810 porque lo deseo, lo necesito y sé que vos también lo querés. Quizás muuuuy parecidos, pero igual a vos no va a haber nadie", concluyó.



Unas horas después, publicó un video en Instagram que recoge su homenaje a Alberto en Tuya y Mía, el programa de El Espectador donde trabaja junto a su hermano Diego.

"Viejo, querido: desde donde estés me estarás puteando por estar leyendo, pero me entenderás; no quería olvidarme de nada y por eso me lo escribí. Te prometo que escribo con el corazón y sin borrar ni agregar nada de lo que va saliendo", comenzó Lali.

"Para mí es muy difícil hablar de vos, porque aparte de ser mi padre, consejero, guía y amigo, en este último tiempo fuiste jefe -aunque odiabas esa palabra- y fuiste mi ídolo de chiquito. Fuiste mi referente y mi ejemplo a seguir. En tu vida imaginaste generar tanta conmoción a nivel país, y mucho menos con tu partida. Es que te fuiste de la misma forma inesperada en que viviste, ¿o alguna vez te imaginaste cuando eras mozo en Israel que ibas a ocupar un lugar tan importante en los medios de Uruguay?", agregó.



"Te transformaste en inspiración para miles por tu perseverancia y por tu capacidad para sortear obstáculos y conseguir objetivos. Te metiste en las casas de todo el país y marcaste a más de una generación con tu forma de ser, de vivir, de laburar y de amar. Esa pasión que solo puede transmitir alguien que está absolutamente convencido de sus principios y valores, esos que tan bien nos enseñaste a tus hijos y al resto de la familia: te caíste, te levantaste, te volviste a reventar y resurgiste con más fuerzas".

"Son tantas las cosas que apreciaba de vos, que no tiene sentido nombrarlas, pero elijo quedarme con dos adjetivos que marcaron tu vida: fuiste muy honesto y muy justo. Es curioso, porque hasta hace unas semanas, yo buscaba cómo llegar a ser como vos pero sin ser como vos; procurando ser Lali Sonsol y no el hijo de Sonsol; ahora ser el hijo de Sonsol es mi mayor orgullo y mi mayor bandera".

"Muchas veces me preguntaron qué significaba ser tu hijo y mi respuesta siempre fue que al margen de las puertas que me puede abrir el apellido, ser el hijo de Sonsol implica haber tenido al mejor profesor 24 horas a mi disposición. Yo lo decía por el trabajo, pero estoy seguro de que aplica mucho más para la vida porque todo lo aprendí de vos", continuó.

"Al aire fue un gigante, pero afuera del aire fue aún más gigante, y ahí estoy convencido que no habrá ninguno igual. Dejame decirte que con esa familia que tenemos y amigos que tenemos, vamos a salir adelante, aferrado a tus enseñanzas. Quizás te enojes un poquito, pero te digo que mamá también va a lograr salir adelante y seguir extrañándote cada día. Realmente dudo un poquito si vos hubieses podido salir adelante sin mamá. Eternamente agradecido por todo lo que me enseñaste, eternamente contigo. Te amo siempre", concluyó.