Lali Sonsol sobre la despedida a su padre: "Estamos pensando en algo popular"

Alejandro "Lali" Sonsol agradeció las muestras de apoyo a su familia de colegas y equipos deportivos una vez conocido el fallecimiento de su padre, Alberto Sonsol.

En diálogo con Puro básquetbol (Sport 890), Sonsol relató la peripecia del comunicador con el Covid-19. "Hace dos semanas estaba a los gritos haciendo calentar a todo el mundo y ahora lo lloramos", dijo.

Lali Sonsol sigue los pasos de su padre. Es periodista deportivo y relator en radio El Espectador.

Contó que el desenlace causó impacto en su familia. "Más allá de que en los últimos días, la situación estaba complicada, la fe nunca se perdía. La esperanza no se perdía", dijo. Reveló que se encuentra en cuarentena con su madre y sus dos hermanos aislados, porque también ellos son positivos a coronavirus, aunque sin síntomas.

"Estamos los cuatro juntos, recalculando", le dijo a Federico Buysan.

También dio detalles de la despedida a Alberto Sonsol. "Velorio no va a haber. En estos tiempos no está permitido debido a la pandemia. La idea es hacer un entierro y vamos a ver si podemos hacer algo un poco más popular porque me consta que mucha gente quisiera acompañar. Estamos pensando qué podemos hacer. Pero en cualquier caso nada de esto va ser antes del jueves porque nosotros también estamos positivos de coronavirus", dijo Lali Sonsol.