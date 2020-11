Entre lágrimas, el director acusado de maltrato y acoso sexual dio la cara en tv

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hasta el domingo, Wosh Machin era una cara conocida dentro del ambiente artístico como un promotor del "teatro de conciencia" con proyectos que buscaban hacer reflexionar al público sobre temas como la violencia doméstica, la prostitución y la homofobia. Pero la última emisión de Santo y Seña (Canal 4) mostró al mediático director como un empresario acusado de discriminación, acoso sexual y maltratos, características contrarias a los valores que promueve en sus obras. Al día siguiente, Machin asistió a Algo Contigo (Canal 4) para dar la otra campana sobre los acontecimientos.

La mayoría de denuncias expuestas en Santo y Seña corresponden a exactores de las obras de Machin. Varios recordaron maltratos por parte del director, incluso hacia niños que formaban parte de sus elencos. El relato más estremecedor fue el de un exintegrante de la obra Frágiles, a quien Machin compuso un personaje con una historia de vida similar a la del actor: se había graduado, su padre no aceptaba su homosexualidad y había tenido intentos de suicidio. El actor llegó responsabilizar a Machin por uno de estos episodios al límite.

"No me puedo hacer cargo de los dolores ajenos", se defendió Machin en Algo Contigo. Invitado en el programa de Luis Alberto Carballo, el director denunciado señaló que lo que puede haber ocurrido es que "haya gente que se haya sentido herida, molesta y no le gusten actitudes mías"

Otros testimonios más graves dieron cuenta de presuntos episodios de acoso sexual. "A todos los actores siempre los acosaba. Tanto como manosearlos, tocarlos", aseguró un actor. Otro denunció que "varias veces intentó besarme, tocarme" y un tercero indicó que el director ingresaba al baño cuando este se estaba cambiando de ropa. "Muchos encabezaron por haberse acostado con él", sentenció un ex colaborador de Machin.

Machin negó rotundamente las denuncias y deslizó que se deben a raíz de las desvinculaciones de los actores de sus proyectos. Aseguró que si bien conoce a los que brindaron su testimonio, los relatos expuestos son falsos. "Por eso amplío la denuncia en fiscalía", advirtió en referencia a las acciones legales que está iniciando contra quienes se refirieron a él. A su vez, aclaró que él no recibió ninguna denuncia en contra en la Justicia.

Por otra parte, los testimonios describieron a Machin como machista y discriminador, al punto de decirle a una actriz trans que no se "hiciera ilusiones porque una mujer trans nunca podía estar en una obra de teatro porque no era bien vista por los directores". Otro testimonio aseguró que Machin en reiteradas ocasiones "festejó femicidios porque era más trabajo para él. Cuantos más femicidios, mejor".

"El daño anímico y emocional que yo he tenido ahora es el motor para continuar el proceso penal", enfatizó Machin, quien también destacó la contención que ha tenido por parte de su círculo íntimo luego de las denuncias. El director también fue respaldado por el Teatro Metro, la empresa para la que trabaja, y sus obras seguirán en cartel.

Durante la entrevista en Canal 4, Machin se mostró al borde de las lágrimas. En la tanda, se quebró y partió en llanto desconsoladamente. El material sobre lo vivido durante esos minutos se mostró al día siguiente en Algo Contigo. El programa reveló que el director pidió ir acompañado al canal ya que precisaba sentirse apoyado detrás de cámara para el momento de la nota.