El lado oscuro de Roberto Gómez Bolaños: vínculo con narcos, infidelidades y política

La tira mexicana El chavo del 8 es una de las producciones más recordadas y queridas de Latinoamérica. En 1975, en su cuarto año de emisión, era vista por más de 350 millones de televidentes cada semana y hasta hoy las cadenas televisivas continúan repitiendo los episodios de la serie.

Protagonizada y creada por Roberto Gómez Bolaños, que hoy cumpliría 91 años, narraba la historia de un chico huérfano que vivía en un barril. Si bien la muerte del humorista, que ascendió a la fama bajo el seudónimo Chespirito, provocó sentidos homenajes, tras su fallecimiento algunas oscuras verdades de su carrera salieron a la luz.

Según Carlos Villagrán, el actor que interpretó a " Quico" (el "buchón" de la clase), el comediante tenía un vínculo con grupos narcos muy poderosos de Colombia. ¿De dónde provenía esa relación? De acuerdo con las versiones de Villagrán, Gómez Bolaños aceptó actuar en varias fiestas organizadas por narcotraficantes.



"Yo no fui y tengo ese orgullo de decir 'no fui', pero sí fue Roberto", le dijo Villagrán a la revista Basta durante una entrevista. Además, el artista contó que desconocía cuáles otros de sus compañeros de elenco habían aceptado trabajar en esos eventos. "Llegaron a ofrecerme hasta un millón de dólares, y eso me causó escalofríos", sostuvo.

En amores también hubo polémicas que rodearon a El Chavo del 8. Poco después del fallecimiento de Chespirito, María Antonieta de las Nieves se refirió a los rumores que sostenían que Florinda Meza, además de estar en pareja con Gómez Bolaños, había mantenido algún tipo de relación tanto con Villagrán como con uno de los productores de la serie.

Sobrino del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, Chespirito manifestó su ideología política de manera pública en múltiples ocasiones, lo que generó que muchos televidentes lo celebraran y repudiaran por igual. En 2000 y 2006, Roberto Gómez Bolaños apoyó de forma activa las campañas presidenciales de los conservadores Vicente Fox y Felipe Calderón del PAN.

Además, en 2007 participó de un spot para repudiar la despenalización del aborto, como parte de la campaña "Abortemos la ley, no la vida", que impulsaron varios organismos religiosos. Esa postura también generó repercusiones dispares entre el público mexicano.