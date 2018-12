Kevin Spacey rompe su silencio tras acusaciones de abuso sexual

Kevin Spacey ha mantenido perfil bajo durante más de un año desde que fue acusado de abuso sexual por el también actor Anthony Rapp; ahora, en víspera de Navidad, el intérprete ganador del Oscar retomó su papel como Frank Underwood en "House of Cards" para empezar una campaña con la que busca limpiar su imagen.

Para esta campaña, Kevin Spacey lanzó en la plataforma Instagram TV un video en el que, literalmente, aparece lavándose las manos. Tras ello, mira a la cámara y habla en un tono idéntico al de Frank Underwood. El video empieza con la frase "Let me be Frank", que puede traducirse como "déjame ser franco" o "déjame ser Frank".

"Sé lo que quieres. Oh, claro, puede que hayan intentado separarnos, pero lo que tenemos es demasiado fuerte, demasiado poderoso. Después de todo, lo compartimos todo tú y yo. Te conté mis secretos más profundos y oscuros, te mostré exactamente lo que la gente es capaz de hacer. Te impacté con mi honestidad, pero más que nada te desafié e hice pensar. Y confiaste en mí, aunque sabías que no debías"; inicia el video, con referencias a la trama de "House of Cards".

"Sé lo que quieres. Me quieres de vuelta. Por supuesto, algunos creen todo y solo están esperando con la respiración detenida para escucharme confesar; se mueren por hacer que diga que todo lo que ellos dijeron es cierto y que obtuve lo que me merecía. ¿No sería fácil? Que sea todo tan simple... pero tú y yo sabemos que nada es tan simple; ni en la política y la vida"; añade el video.

Tras ello, Kevin Spacey continúa su monólogo al estilo Underwood e indica que, "a pesar de su propia muerte" (otra referencia a "House of Cards", donde su personaje es envenenado), se siente "sorprendentemente bien" y que "pronto tú sabrás toda la verdad". De inmediato, el actor deja abierta la posibilidad de que Frank Underwood podría reaparecer, pues se pone el anillo del personaje.

La ley lo persigue.

Que el video de Kevin Spacey haya sido lanzado en víspera de Navidad no es coincidencia. Este lunes varios medios estadounidenses revelaron que el actor está citado para el 7 de enero a una corte de Nantucket (Massachusetts, EE.UU.). Él es acusado de abusar sexualmente del hijo menor de edad de una ex conductora de TV.

La denuncia sostiene que el actor le dio varias bebidas al hijo de la periodista Heather Unruh en un bar en 2016, tras lo cual habría tocado indebidamente al menor. La reportera indicó en 2017 que desea ver al actor en la cárcel.

Las palabras de Anthony Rapp no solo llevaron a que la producción de "House of Cards" detuviera las grabaciones de la serie, sino que Kevin Spacey sea separado del drama y que la sexta temporada sea reescrita. Posteriormente, surgieron más denuncias.

Además de los testimonios donde se indica que Spacey habría tenido conductas sexualmente agresivas en el set de la serie; otras personas señalaron que también tuvo similar conducta cuando dirigió el teatro Old Vic de Londres.