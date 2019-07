Kevin Costner reveló el sueño que Lady Di estaba a punto de cumplir y quedó trunco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Kevin Costner reveló que Lady Di, que ayer habría cumplido 58 años, estuvo a punto de coprotagonizar junto a él una segunda parte de El Guardaespaldas (1992). Sin embargo, el accidente de tránsito que terminó con la vida de la princesa Diana el 31 de agosto de 1997 truncó el proyecto. Como suele ocurrir, el nombre de Lady Di siempre vuelve a los medios.



La imagen de Whitney Houston cantando "I Will Always Love You" al final de la película es, sin duda, uno de los íconos del cine de la década de 1990. El film fue todo un éxito: una cantante famosa, un guardaespaldas y una historia de amor, o sea, tenía todos los ingredientes para ser un suceso. Y el boom fue tal que decidieron hacer una secuela de la película.



"Al estudio le gustó la idea de hacer El Guardaespaldas 2 con Diana como protagonista", afirmó Costner, de 61 años, en declaraciones a Entertainment Weekly. Y añadió que la madre de los príncipes Harry y William llegó a decir "sí" a la propuesta, que nunca llegó a ver la luz.

"Recuerdo que fue increíblemente dulce al teléfono cuando hacía las preguntas", dijo el protagonista de Danza con lobos. "Ella dijo: '¿Vamos a tener una escena de besos?' Pero lo dijo de una manera muy respetuosa: estaba un poco nerviosa porque creo que su vida estaba muy controlada en ese momento. Y dije: 'Sí, va a haber un poco de eso, pero ya lo negociaremos".

Sarah Ferguson, la duquesa de York, fue quien estableció la conexión entre Costner y Diana. "Sarah fue realmente importante", confirmó el actor. "Siempre respeto a Sarah porque ella es la que facilitó la conversación entre Diana y yo. Ella fue la que lo hizo posible y nunca dijo: 'Bueno, ¿y yo? Yo también soy una princesa'. Ella estaba muy a favor de la idea".

Lady Di, una gran mujer que sigue siendo noticia. Foto: Difusión

Costner comentó por primera vez la posible colaboración con Lady Di en el programa de entrevistas de Anderson Cooper en 2012, donde reveló que la secuela se habría centrado en que su personaje, el guardaespaldas Frank Farmer, tendría que proteger al personaje de Diana de los paparazzi y los acosadores mientras, poco a poco, su relación se volvía más romántica.

El actor dijo que recibió el guion de esta segunda parte en agosto de 1997, un día antes de que Diana muriera en París en un accidente automovilístico, precisamente mientras huía de los paparazzi.

En el accidente también falleció su acompañante, Dodi Al-Fayed. La autopsia reveló semanas después que el conductor, Henri Paul, tenía elevados índices de alcohol en sangre.

Por otra parte, Costner reveló que Whitney Houston nunca estuvo en el afiche de El guardaespaldas. "Esa no era Whitney en realidad. Se había ido a casa y era una doble", contó. Dijo que a los ejecutivos no les gustó porque "no podías ver la cara de Whitney".

Durante el rodaje se forjó una fuerte amistad entre Houston y Costner, quien asistió y habló en el funeral de la diva pop.

El cuerpo de la cantante fue encontrado boca abajo en la bañera en la habitación del hotel Beverly Hilton el 11 de febrero de 2012, adonde se encontraba para asistir a una fiesta previa a la entrega de los Grammy en la que iba a actuar. Houston tenía una pequeña perforación en el tabique nasal, producto de su "largo historial de abuso de drogas".

Murió a los 48 años producto de una sobredosis. El informe toxicológico señaló que en el organismo de la cantante se encontraron restos de cocaína y medicamentos.