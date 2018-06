Keoroglian se postula a la vicepresidencia de Rampla y apunta contra Tenfield

El actor Marcel Keoroglian se postula a vicepresidencia de Rampla, el club de sus amores. Lo hará acompañando al dirigente sindical Juan Castillo, que irá en la misma lista como candidato a presidente de la institución.

En diálogo con Hacemos lo que podemos (Radio Universal), Keoroglian respaldó a la actual directiva. "Esta directiva pagó los sueldos todos los meses. Eso en Rampla es una hazaña. Antes regaban la cancha con una manguera de jardín. Los juveniles estaban en la B y ahora estaban en la A. Y no tenían camiseta para entrenar", enumeró.

Además, nuevamente cargó contra Tenfield al recordar que cuando Rampla votó por Nike en la AUF y se enfrentó a la empresa, "se liberó de la esclavitud y empezó a andar solo". "Demostraron que pueden hacer las cosas sin ser lacayos de nadie", arremetió.

El actor se definió a sí mismo como "un hombre de principios y un idealista empedernido". Ante la comparación con Marcelo Tinelli, que emprendió una carrera como dirigente deportivo en Argentina, Keoroglian marcó distancia porque "yo no tengo aspiraciones en la AUF, solo quiero defender mis ideales".

También explicó su alianza con Castillo y puntualizó que "si fuera por ideología política, no iría con él". "De comunista no tengo mucho. Pero esto es una institución deportiva, no tiene nada que ver", cerró.

