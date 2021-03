Kenia Acosta cargó contra los prejuicios: "Una mujer voluptuosa que le gusta mostrarse ya es prostituta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Kenia Acosta, la vedette uruguaya que ha deslumbrado en varias temporadas teatrales en Argentina junto a Carmen Barbieri otorgó una entrevista en Punta del Este a Jimmy Castilhos, con quien abordaron todos los temas.

Acosta confesó que no usa el término "afrodescendiente" y que siente afuera de los eventos de la comunidad afro."No me llaman porque soy mezcla. Mi mamá es blanca y mi papá es negro", dijo.

Habló del negocio de venta de fotos de alto voltaje en Internet y por redes sociales, un emprendimiento en el que es pionera en Uruguay. " Me encanta mostrarme, así que por qué no vender mis fotos", comentó.

También cargó contra los prejuicios. "Una mujer voluptuosa que le gusta mostrarse ya es prostituta. Eso no está bien".

Fial a su estilo sin vueltas, criticó a la TV uruguaya y en especial a Algo contigo y a su conductor Luis Alberto Carballo. "Cuando hicimos teatro juntos, me reconocía. Él hacía un papel bastante boludo. Después como que no me conoció más. Pero cuando fui a Buenos Aires, sí me conocía. Me enojé con Carballo". dijo.