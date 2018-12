Keith Richards anunció que dejó de tomar alcohol: “Fue interesante tocar sobrio”

Keith Richards, el guitarrista de The Rolling Stones, dijo en una entrevista que prácticamente ya no toma alcohol desde hace casi un año. El músico -conocido por sus excesos en el pasado con la bebida y las drogas- contó a la revista Rolling Stone que se “cansó” del alcohol.



Pese a esto, Richards –quien en abril retomará la última parte de la gira No Filter con su banda- dijo que todavía toma “una copa de vino ocasionalmente, y una cerveza”.

“Era tiempo de dejarlo”, dijo sobre su decisión. “Pero no noto ninguna diferencia realmente, excepto que no tomo. No me estaba sintiendo (bien). Lo he hecho. No quería eso más”, agregó.



Ronnie Wood, el también guitarrista de The Rolling Stones, dijo en la misma entrevista que ha visto grandes cambios en Richards desde que adoptó este cambio de hábito.



“Es un placer trabajar con él”, dijo Wood, y agregó que está “mucho más abierto a ideas”.



Richards dijo también que percibe una diferencia arriba del escenario desde que dejó el consumo excesivo de alcohol. “Fue interesante tocar sobrio”, comentó en relación a la gira que la banda realizó a principios de este año.