Katy Perry dejará la música por tiempo indefinido: quiere buscar el equilibrio

Katy Perry sorprendió a sus seguidores y a la prensa internacional, al anunciar que dejará la música por tiempo indefinido, para dedicarse a algunos otros aspectos de su vida, y para poder descansar.

"He estado en la carretera como por 10 años, así que sólo voy a relajarme. No voy a enfocarme en hacer otro disco", confesó en entrevista con Footwear News, y agregó: "Siento que ya he hecho mucho".

De esa manera, Perry reveló que se tomará un respiro de su actividad musical, decisión que de alguna manera está condicionada por el escaso éxito de su último disco de estudio, "Witness".

En una reciente entrevista con la edición australiana de Vogue, la cantante había dicho que había atravesado situaciones de depresión a causa del álbum, porque "puse mucha validez en la reacción del público, y el público no reaccionó como yo esperaba, lo que me rompió el corazón".

También hay que decir que Perry promocionó ese disco diciendo que ahora estaba más reflexiva, crítica de la sociedad, y que esas ideas se iban a reflejar en un disco que, al final, no tuvo tanto cambio en su propuesta pop que tira a lo inocente, lo naif.

Perry dijo que está tratando de encontrar el equilibrio, y en parte lo buscará enfocándose en su faceta empresarial, y en su propia línea de zapatos, Katy Perry Collections.