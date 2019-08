Katy Perry fue acusada de agresión sexual por el modelo Josh Kloss

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Josh Kloss, el modelo que coprotagonizó el videoclip de "Teenage Dream" junto a Katy Perry, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para acusar a un abuso sexual de la cantante estadounidense. El texto fue publicado en el noveno aniversario del videoclip y hace referencia a la experiencia de haber trabajado con la estrella y a los momentos que lo avergonzaron.



"[Cuando] conocí a Katy Perry, ella era agradable y amable. Pero cuando otras personas estaban cerca, se volvió fría como el hielo e incluso dijo en el set que era 'asqueroso' besarme en el rodaje. Estaba muy avergonzado pero seguía trabajando porque mi hija era una bebé, y sabía que tenía que soportarlo por ella ", dijo, recordando el comienzo del trabajo.

"Salí con Katy varias veces después de que ella rompió con Russell [Brand, su exesposo]", continuó el actor. “Una vez fuimos a la fiesta de cumpleaños de Johny Wujek. Cuando la vi, nos abrazamos y ella seguía saliendo conmigo. Cuando me di vuelta para presentarle a una amiga, ella tiró de mis pantalones y ropa interior tan fuerte como pudo para que muestre mi pene a algunos de sus amigos y a la multitud que nos rodeaba. ¿Te imaginas lo patético y avergonzado que me sentía? ", informó.



Al final del texto, agregó que todavía cree que Katy Perry es una "cantante increíble" y elogió su trabajo, señalando que tiene "grandes himnos de empoderamiento" en su repertorio y que no había hablado antes sobre el tema porque había firmado un contrato que le prohibía hablar sobre cuestiones laborales.

"Expongo esto para iluminar a todos. No quiero dinero para esto, porque muchos terminan proyectando sus propias ambiciones. Yo quiero fama. Es por eso que aguanté todo y seguí trabajando, y seguí apoyando la imagen de "Teenage Dream ". Este es el aniversario de la canción y fue el momento de darme cuenta de que es hora de contarlo. No quiero otro día de que me pregunten '¿Cómo fue trabajar con Katy Perry?'", dijo.

Hasta ahora, Katy Perry no se pronunció al respecto.