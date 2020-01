Katy Perry se abrió sobre su depresión, y asegura que Orlando Bloom es "su ancla"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Katy Perry es la portada de la edición de enero de Vogue India y, durante una larga entrevista, habló sobre su depresión. A su vez, la cantante de "Teenage Dream" reveló que la relación con su prometido, Orlando Bloom, la ayudó a "extraer el veneno" que hay en ella.



“Me deprimí y no quería levantarme de la cama. En el pasado, pude superarlo, pero esta vez sucedió algo que me hizo caer por muchos tramos de escaleras ”, dijo Perry durante la entrevista. "Realmente tuve que emprender un viaje de salud mental".



"He ido a terapia, pasé por el Proceso de Hoffman y hasta hice medicina de plantas", dijo, refiriéndose al retiro de una semana que, según explica, ayuda a las personas a "identificar comportamientos negativos, y mejorar los estados de ánimo y las formas de pensar".



"Y tengo un compañero que también trata ayudarme a encontrar un equilibrio: Orlando, que está en un viaje espiritual propio", agregó Perry. "Es un ancla que me sostiene, y es muy real. No es el fanático número uno de Katy Perry, pero sí es el fan número uno de Katheryn Hudson".



Perry, cuyo último álbum hasta la fecha es Witness (2017), espera publicar su próximo trabajo discográfico en el correr de 2020. Mientras tanto, la estadounidense ya lanzó tres sencillos: "Small Talk", "Never Really Over" y "Harleys in Hawaii".