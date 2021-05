Karina Vignola respondió a declaraciones de Álvaro Navia: "Respeto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Álvaro Navia se encuentra radicado en Uruguay desde finales del año pasado y envuelto en un enfrentamiento con Gaspar Valverde, con quien presentó los formatos Polémica en el bar y La peluquería de Don Mateo a Canal 10.

En declaraciones al programa argentino "Por si las moscas", Navia valoró sus años en Buenos Aires, adonde llegó convocado para trabajar en Videomatch a mediados de los '90. "Para mí Argentina fue todo, me dio todo, yo entré en Videomatch cuando en los pasillos te cruzabas a Susana, a Tinelli, a Arturo Puig. Me dio amigos, me dio trabajo y me dio lo más importante de mi vida que es mi familia". consideró.



También se refirió a una evolución de la TV uruguaya. "Yo crecí mirando televisión Argentina, y de hecho la televisión uruguaya creció de la mano de tener programadores, productores argentinos. Esto va de la mano además de que mejoró la calidad de vida uruguaya", señaló.

En su cuenta de Instagram, Karina Vignola salió al cruce de los comentarios de Navia, los que consideró "poco agradecidos": "Primero deberías agradecer a quien te dio la oportunidad de comenzar a trabajar y así agarrar experiencia y visibilidad, el grande de OMAR GUTIÉRREZ, ósea ahí ya pifiamos porque no todo en lo laboral te lo dio Argentina, todo bien con Tinelli y Susana pero la República de San José fue quien te vio nacer y se te abrió la puerta de @canal4_uy para mostrar tu talento", escribió la comunicadora en un extenso posteo.

Luego también cargó sobre la hipótesis de una TV local que se nutrió de productores argentinos y mencionó a Canal 10. "Por ejemplo en el canal que hoy te abrió las puertas @canal10_uruguay siempre fue prioridad la producción nacional y el 90% de su personal inclusive sus gerentes, programadores son y fueron siempre uruguayos. En los otros canales también siempre se sumó gente de la vecina orilla en diferentes puestos de trabajo y bienvenidos sean, pero no te la llevo querido Navia que esas personas vinieron a cambiar la TV", aseguró Vignola para concluir con un pedido: "Te pedimos que no subestimes a nuestra gente. Respeto".

El enfrentamiento en Navia y Valverde continúa por estas horas en la esfera judicial, con reclamos mutuos. Valverde considera que entre ellos había una "sociedad de hecho" para la presentación y/o producción de los formatos.