Karina Vignola se quebró al hablar de su depresión: "En diciembre toqué fondo"

En una entrevista muy emotiva, Karina Vignola abrió su corazón para hablar de la fuerte depresión que atravesó en 2019 y que encontró su peor momento en diciembre, cuando llegó a estar internada en cuidados intensivos. "Decidí contar esto porque se tiene que visibilizar la depresión", explicó en Algo Contigo.

La conductora de Consentidas expresó que atravesó una fuerte crisis personal tras el fallecimiento de su padre "Momo" en 2017: "Se me derrumbó el mundo. Él era mi pilar y mi piso. Sentí que me quedaba sola, sola". Pese a la adversa situación, la animadora recordó que intentaba "mostrarme bien, entonces era muy difícil para los demás darse cuenta de que en realidad estaba mal". "Yo estaba sola conmigo misma", analizó.

Ante ese contexto, se le sumó la separación de de su marido, Gaspar Valverde. "Estuvimos cinco meses separados. No sabía para dónde quería ir. Fue horrible". Y detalló: "Yo le decía 'no me entendés', y había un choque permanente que no estuvo bueno por parte de ninguno de los dos". Karina definió aquella etapa que estaba atravesando como "bastante heavy" y comentó que entiende que para el entorno cercano "es difícil bancar".

La conductora reveló que llegó un momento en el que "tocó fondo", en diciembre de 2019, por lo que terminó internada. "Una siente que es tóxica para el resto. Yo sentía que le estaba haciendo mal a mi marido, a mis hijas, a mis hermanos, a mis amigas. Por eso dije 'es horrible, no puedo estar acá'", relató visiblemente emocionada.

Por otro lado, destacó que en el peor momento, Gaspar "me cuidó y me apoyó". Según Karina, a tres días de salir del CTI, había "gente que le hablaba pestes de mí y le decía que era la peor del mundo, y él decía 'si me van a hablar de la madre de mis hijos no quiero escuchar nada'".

En cierto momento de la nota, Luis Alberto Carballo le mencionó a sus hijas, Luana y Alina, "que son dos soles, divinas", y Karina no pudo contener las lágimas. "Ellas también me bancaron mucho", dijo con la voz entrecortada. E insistió en la posibilidad de recuperarse para las personas que atraviesan un cuadro como el de ella: "Se puede salir y volver a ser feliz. Se puede volver a confiar en uno mismo, que es lo que uno pierde en la depresión".

"La vida me dio otra oportunidad y no la voy a dejar pasar", concluyó en la sentida entrevista. La comunicadora remarcó que tomó la decisión de hacer pública su situación para visibilizar la problemática: "La depresión es una enfermedad y la gente y yo tenemos miedo de decirlo, lo ocultamos como el suicidio".

Ante las declaraciones de Karina, se dispararon en redes sociales los comentarios de apoyo a la comunicadora y de empatía de cientos de usuarios que habían atravesado una situación parecida. La línea de vida que funciona en Uruguay para la asistencia a este tipo de casos es 0800 0767.