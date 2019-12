Karina Vignola publicó conmovedor mensaje luego de su internación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Karina Vignola abrió el domingo su corazón desde su cuenta de Instagram, donde se refirió al problema de salud que sufrió hace unos días y que la tuvo internada, generando preocupación en el medio. Si bien la rubia se refirió a la internación durante una conversación telefónica que mantuvo con los integrantes de Algo contigo, la comunicadora dejó que pasaran unos días para compartir con sus más de 50 mil seguidores una profunda reflexión del mal momento que atravesó.

"Hola a todas y todos, tengo muchas ganas de contarles tantas cosas que me pasaron en estos días , que como todo en la vida tuvo de las feas tristes y otras tan lindas felices", empezó Karina.

Y agregó: "Como ya saben pase por un momento delicado de salud hace pocos días, eso hizo que muchos de ustedes me escriban cosas tan lindas, que la gente en la calle me abrace con tanto cariño y reconocimiento , llamadas y WhatsApp de colegas comunicadoras que me mandaron mensajitos increíbles. A veces uno pierde la noción del amor que anda en la vuelta y ¡hoy agradezco profundamente a cada uno de ustedes por hacerme tan bien!".

Desde pues de los agradecimientos, Vignola hizo una autocrítica sobre las causas que la llevaron a atravesar este duro trance. "La situación que pasé también me dejó tragos amargos, algunos me sorprendieron mucho, otros son más de lo mismo, pero de cada uno intento aprender, preguntarme ¿por qué? Ser autocrítica y no creer que los demás son culpables y yo inocente, a veces me sale, otras no, pero estoy tratando de mirar para dentro de mí y ver que carajo estoy haciendo mal y qué hago bien. No victimizarme y meter el pecho".

Karina indicó que se encuentra en proceso que le llevará "un tiempo" y sostiene: "Me analizo como mamá, esposa, hermana, hija, compañera de trabajo, amiga, etc., y sin dudas encuentro tanto para mejorar que ya arranqué poco a poco esperando buenos resultados".

La comunicadora también reconoció que se encontró "con vacíos, indiferencia falta de empatía", tras el pico de stress que sufrió. Y apuntó a "gente que parece disfrutar que estés pasando tan mal, como que se alimenta de eso para ellos estar bien, de ustedes también aprendí mucho".

Para terminar, Vignola se despidió agradeciendo a su familia y amigos que siempre están. "Lo mejor está por venir!! #juntos #juntasesmasfacil", cerró.

Mirá el mensaje completo:

Karina recibió innumerables mensaje de apoyo, entre ellos, de Daiana Abracinskas, Nelson Burgos, Liliana Da Silva y Lucía Brocal.