Karina Vignola habló tras su salida de Canal 10: "Te tratan como a un perro"

Karina Vignola no será parte de la nueva versión de Consentidas prevista para este año. La conductora quedó afuera de la programación de Canal 10, lo que motivó que en las últimas horas circularan varias versiones y especulaciones al respeto. Ante esa situación, la comunicadora salió al aire en Algo Contigo (Canal 4) y se explayó sobre la desvinculación. No disimuló su incomodidad y hartazgo. "Estoy cansada de la hipocresía", repitió en varias oportunidades.

Al referirse concretamente a su salida de Canal 10, la conductora indicó que "está todo bien" con la empresa y explicó: "Yo no puedo decir que fue solo por una cosa. Seguramente yo no colmo las expectativas artísticas que el canal necesita".

No obstante, minutos después la ex Consentidas fue más tajante al referirse al canal: "No sean más hipócritas y no mientan más. A nadie le importa el otro. Te tratan como perros, como numeritos que van caminando por un pasillo".

En cuanto a las versiones que se corrieron sobre que podría haber sido separada de la empresa por su militancia en el Partido Nacional, Karina se limitó a recordar que durante la última campaña "apoyé a Laura Raffo, acompañé a la senadora a Gloria Rodríguez y tuve una reunión de una hora y media con el presidente". "Cuando vos te la jugás, estas son las consecuencias", reflexionó

Finalmente, la conductora habló sobre la situación de su marido Gaspar Valverde. Según Karina, a Gaspar "de un día para el otro le avisaron que no formaba más parte de Polémica ni de la Peluquería"."Eso es un tema con Álvaro Navia, no tiene nada que ver el canal. No puede haber una desvinculación porque son socios", cerró.