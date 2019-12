Karina Vignola tras su internación: "Me llevé un buen susto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Karina Vignola sufrió un pico de estrés el pasado martes por la madrugada, lo que la obligó a permanecer internada hasta la mañana del viernes. "Me pegué un buen susto", reveló en el programa Algo Contigo horas después de ser dada de alta.

La conductora explicó que el martes a la mañana debió llamar a la emergencia luego de sufrir varios síntomas. "No podía dormir, me mareaba y me daba cuenta de que no estaba bien", detalló.

Según Vignola, esta situación de su salud responde a la acumulación de varias situaciones adversas a nivel emocional, como el reciente fallecimiento de su padre y la crisis matrimonial con el conductor Gaspar Valverde.

"Se me juntaron muchas cosas. Me estuve acordando mucho de mi papá, que no lo pude superar demasiado. La relación con Gaspar. Por suerte estamos mejor...", desarrolló.

Vignola debe mantener reposo por recomendación médica, aunque tiene la autorización para salir únicamente a la fiesta de fin de curso de sus hijas.