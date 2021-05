Karina Vignola contra Álvaro Navia: "Traidor, sin valores, sin escrúpulos y pisa cabezas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Esta semana se estrenó un nuevo capítulo de Copiloto de lujo, el programa ideado por Richard Galeano, y Karina Vignola fue la última invitada. Durante la entrevista, repasó su salida de Canal 10 y su polémica con Álvaro Navia.



"Fue un año duro", dijo sobre el 2020. "Económicamente, perdimos tres trabajos en una semana y del mismo canal. Y después emocionalmente es muy duro. Más o menos me la veía venir. Yo había tenido algunas conversaciones con mi trabajo, con producción y de repente me tiré hacia el lado político", explicó.



Consultada por su opinión respecto a Navia tras la abrupta y polémica separación laboral de Gaspar Valverde, Vignola dijo: "(Es un) traidor, sin valores, sin escrúpulos y pisacabezas". Tras sus duras definiciones, agregó: "Gaspar le daba la mitad de los sponsors que vendía para cuidarle el lugar. Hablame de valores, hablame de amistad. Hay mil soluciones cuando sos buena gente y sos un amigo. Me sorprendió mucho, pero después de hablar con otra gente ya tenía antecedentes. Me comí la pastilla".



"La persona que falló, que no le importó la amistad, que no tiene ningún de valores, que pisoteó y se quedó con todo", agregó sobre Navia. "Llegó como un Godzilla a Montevideo y aplastó a quien tuviera que aplastar para quedarse con lo que quedó. Él no habló porque no tiene nada para decir, lo único que hizo fue llamar a sus amigos para decirles que no le den más palo; a todo el mundo amenazó con juicio".

"Cada vez que aparece una foto de Navia en un portal o en el canal que trabaja, es una chorrera de disparates que le dicen; muchos están bien metidos porque lo que hizo no tiene nombre. Se le puso el pueblo uruguayo en contra", aseguró. "Cada declaración que hace, la embarra; la macanea permanentemente porque no sabe fingir", agregó.

"No cayó bien que me vinculara a la política. No fue bien visto", dijo sobre sus últimos meses en Canal 10. "No puedo hacer muchas declaraciones. Forma parte de resguardar unas charlas íntimas que tuve, que no voy a decir con quién, porque no corresponde y tengo valores. No quiero conventillo ni que se me censure, ni tener problemas", agregó sin querer entrar en mayores detalles sobre su salida de la televisión.



Consultada por su trabajo en la política, Vignola respondió: "Yo siempre voté al Frente Amplio, es la primera vez que voto al Partido Nacional. Tengo un amigo que se llama César Raimondo, que se tiraba a alcalde y sabe que amo mi barrio y me gusta la parte social".

"No es lo mismo involucrarte en la política que en todo lo que es ayudar a la gente en el municipio. A su vez me sentí identificada con el partido, los voté por primera vez y me siento feliz de haberlo hecho", aclaró. "Me metí de casualidad y me encantó. Empecé a ver que hay muchos comunicadores que militan para diferentes partidos; entonces yo también lo hice. La diferencia es que yo di la cara: hice la conducción de los premios Oribe, del acto final de Laura Raffo, hice algunas giras con Gloria Rodríguez y de repente otros comunicadores militan desde el anonimato".



Respecto a su acercamiento al Partido Nacional, dijo que su alejamiento del Frente Amplio se debió a "la falta de autocrítica". "Cualquier Gobierno después de 15 años se empieza a achanchar, más con mayoría parlamentaria. Se ‘pillaron' un poco, sabiendo que la mayoría de los uruguayos les daba la confianza, se rodearon de gente que no estaba capacitada y les gustaba más la plata que los fideos. La falta de autocrítica del frente Amplio es de las cosas que más me desilusionaron", dijo.