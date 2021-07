Karina "La Princesita" luego de atropellar a un motociclista: "Pensé que lo había matado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Karina "La Princesita" vive uno de sus momentos más difíciles. Primero fue una pelea con el jurado de La Academia, luego el fallo de un juicio que la obliga a pagar —según la cantante— "un montón de plata", y ahora un siniestro de tránsito. Anoche, mientras la argentina iba de camino a los estudios donde se filma Showmatch, tuvo un accidente con un motociclista.



“Estoy medio rara. Hoy llegué... choqué a dos cuadras. Me agarró un ataque que pensé: ‘¡Lo maté!’, porque lo vi justo cuando se metió abajo del auto. Fue acá a dos cuadras. Uno de los directores de acá pasó y me vio”, contó Karina en charla con Maite Peñoñori, la cronista de Los Ángeles de la Mañana.

“Si cuento todo lo que me viene pasando... Pero bueno, son etapas que por más que uno flaquee hay que ponerle el pecho”, comentó. Eso sí, para llevar tranquilidad a sus seguidores dejó claro que el incidente no pasó a mayores y que “salió todo bien”.



Sí se hizo cargo de que lo pasó no es casualidad. “Para mí es como un llamado de atención, de que tengo que bajar un cambio”, reflexionó sobre el accidente. La cronista de LAM informó que la camioneta de Karina terminó abollada por el golpe y que, luego del intercambio de papeles con el motociclista, todo quedó solo en un susto.



La semana pasada, Karina había contado en charla con Ángel De Brito los detalles del conflicto legal que tiene desde el 2014 con los ex músicos de su banda. “Tengo cinco o seis juicios con músicos. Perdí un juicio el año pasado, perdí un montón de plata... Hace 10 días me dicen que perdí el segundo juicio. Eso me hizo mal porque pensaba que iba a ganar”, aseguró.



Y cuando Ángel quiso saber porqué ella era la acusada, la cantante contestó: “Eso es lo que me tiene mal, yo era empleada como ellos de los (hermanos) Serantoni. El martes me avisaron que en la sentencia tengo que pagar más plata de la que tuve que pagar la otra vez. Yo laburé el anteaño pasado gratis, el año pasado y este también. Y si el año que viene tengo trabajo, lo voy a tener que hacer gratis”.

"El juicio data de 2014. Es una sentencia definitiva. Este fallo condena a Karina y a los Serantoni. La clave de la sentencia es el contrato, que detalla que tanto Tejeda (Karina) como Pablo Serantoni eran beneficiarios de las ganancias y costos, eran socios", contó ayer Marina Calabró en Los Ángeles de la Mañana, leyendo parte de la sentencia judicial.



Sobre el motivo de la desvinculación de los músicos que ahora reclaman, Calabró contó la versión que le dio Serantoni, también productor del programa Pasión de sábado: "Me dijo que eso fue decisión de Karina porque ella era la que compartía las giras. Ella pidió la desvinculación. Ella se ocupaba de su staff".



Andrea Taboada, también integrante de LAM, aportó la visión de los músicos: "Ellos dicen que era muy difícil la convivencia con Karina, con su carácter. Muchos me repiten que al verla muy afectada por este tema, señalaron 'siempre se hace la víctima'".



"Karina me dice que los Serantoni le decían que era una sociedad, pero que ella nunca supo cuanto valía un show de ella. Y que ella cobraba en negro, como sus músicos. Dice que el contrato lo firmó en 2011 sin ser asesorada por un abogado", informó la panelista Peñoñori.