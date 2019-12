Karina Jelinek tuvo que abandonar una entrevista en vivo y fue asistida por un médico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El programa Flor de Tarde tuvo como invitada a Karina Jelinek, que pasó un mal momento al aire luego de recibir la bienvenida en el piso. La modelo ingresó al estudio y, a los pocos minutos de sentarse en el living, tuvo que ser atendida por un médico.

Con un vestido color mostaza y luciendo un bronceado que llamó la atención de la conductora, Florencia de la V, la invitada saludó a los panelistas Daniel Gómez Rinaldi y Sebastián "Pampito" Perelló Aciar y se sentó. Cuando le preguntaron por los trucos a los que recurre para dorar su piel, contó que toma sol natural ayudada de crema autobronceante.



Al inicio de la entrevista, la conductora quiso saber cómo se encontraba. "¿Cómo estás? Contá un poco de tu vida", dijo Flor. Sin embargo, la modelo comentó al momento que no se sentía bien e inmediatamente alertó: "Un vasito de agua por favor, se me bajó la presión", expresó. "¿Ves? Eso es el exceso de sol", bromeó De la V.

Sin poder ocultar su incomodidad, Jelinek volvió a advertir: "Me dio taquicardia. Siento como taquicardia, chicos. En serio. Tengo la mano helada", dijo, mientras extendía su mano a la conductora.

Los anfitriones quisieron saber si había ingerido algún alimento antes de acudir al programa, ante lo que Karina aclaró: "No almorcé, salí apurada. Tengo que almorzar ahora porque no comí nada en mi casa", dijo. Por ello, ambos le sugirieron comer algo dulce.



Sobre su dieta habitual, Jelinek explicó que come "sano, cada tres horas" y que "entrena casi todos los días". Sin embargo, mientras se refería a ello, afirmó empezar a sentirse peor y se retiró del piso de la mano de Gómez Rinaldi. "Me siento mal, perdón, chicos", señaló.



Más tarde, Pampito aclaró que en el corte un médico le tomó la presión y la modelo dijo que la tenía alta. Sobre el final del programa quiso volver y dijo que había sufrido un ataque de pánico, situación similar a la que vivió en una reciente visita al piso de Cortá por Lozano a finales de octubre pasado.

Horas más tarde, la modelo compartió un posteo en su cuenta de Instagram para aclarar que, afortunadamente, todo quedó en un susto: "Finalmente, enfrenté hoy el pánico, que me pasó, y me quedé para La jaula de la moda", escribió. En esta participación dentro del último programa del año del ciclo, Jelinek ofreció una serie de "Karitips del verano" con recomendaciones sobre "cómo sacarse las mejores fotos".