Karina Jelinek se desmayó en pleno programa de Verónica Lozano

La modelo estaba invitada el miércoles en el diván de Cortá por Lozano (Telefe), sección en el que la conductora intenta sacar jugosas confesiones a sus invitados.

Mientras dialogaban y Karina se refería a que salía a andar en bicicleta, pidió ir a un corte porque se había mareado. Lozano primero vaciló y le preguntó si era en serio y la modelo le confirmó, por lo que debieron ir abruptamente a una pausa.

"¿Estás ovulando? ¿Qué te pasa, mami?", le preguntó la conductora con humor, pensando que era sólo un pequeño malestar. Pero rápidamente Karina advirtió que algo no estaba bien: "Ay, se me bajó la presión. Me siento medio mal, en serio".

Luego que volvieran al aire Lozano informó: "Kari esta bien, vino la enfermera y le tomó la presión".

"Sí, tengo 11/7. Empecé a transpirar, estaba toda mojada y con las manos frías. Tenía el cuerpo húmedo. A veces se me baja la presión, soy de presión baja. Pero, ¡mami, estoy bien! Gracias a la producción. Si me desmayo, vamos al corte", aseguró Karina.

Mirá el momento en que Jelinek empezó a sentirse mal: