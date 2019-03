Kanela fustigó a Tina Ferreira por su cruce con Andy Vila: "No la quiere nadie"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Kanela se metió en la polémica entre Tina Ferreira y Andy Vila. La vedette criticó ayer a la conductora de Vamo Arriba en su propio programa por haber participado en el Desfile de Llamadas sin preparación previa. Kanela, quien convocó a Andy al desfile, tomó partido por ella en Algo Contigo.

El líder de Tronar de Tambores arremetió contra Ferreira por sus dichos sobre Andy Vila. Definió a la vedette como "una chica que ya no la nombra ni la radio". "Pobre muchacha, quedó allá atrás. Ya no es nada", comenzó.

La emblemática figura del carnaval uruguayo sostuvo que las declaraciones de Ferreira fueron "discriminatorias" para con las chicas que no participan activamente en caranval. "No tiene derecho a discriminar a la gente así", insistió.

No conforme con las contundentes definiciones, Kanela fue a más y aseguró que Tina Ferreira no está participando de carnaval porque "no la lleva ningún director". "Nadie la quiere", disparó.

El artista confesó que nunca se llevó bien con Ferreira, y cerró el tema expresando que tal vez después de este episodio la convocan para el próximo año. "Con esto la estoy levantando...", ironizó.

Kanela fue uno de los grandes triunfadores del carnaval 2019. Su conjunto Tronar de Tambores se quedó este año con el primer puesto del concurso de carnaval y del Desfile de Llamadas, pero aún así, el artista reveló que se quedó con un sabor amargo a raíz de las críticas y ataques en redes sociales.