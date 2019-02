Kanela sobre las críticas a Andy Vila: "Fue penoso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio Sosa, Kanela, otorgó una entrevista a Montevideo Portal donde habló de su vida y su carrera. Al referirse a la polémica por la participación de Andy Vila en su comparsa Tronar de Tambores, defendió la actuación de la comunicadora, que vino a "divertirse".

"¿Qué hizo esa mujer? Querer salir a divertirse. No salió contratada, ni (fue) paga, ni es candombera ni es bailarina. Salió a mostrar, a sacar esa libertad que debe tener la mujer uruguaya. ¡Salgan como hizo ella! Salió casi en bolas y se terminó. Es una mujer encantadora", comentó.

Kanela contó que Vila salió en Llamadas con solo tres días de ensayo. "Ahora viene con nosotros a la gira, y la voy a preparar. Es una chica que tiene terrible corazón y es indomable, no la llevan por delante", prosiguió en la entrevista de César Bianchi.

Lamentó las críticas por resdes sociales. "Es una mujer encantadora. Y otra cosa: no tengo nada contra los chetos, ni contra nadie, pero es una gurisa que se sentaba ahí en la esquina a tomar mate y comer un pedazo de rosca con las negras y con todo el mundo. ¿Qué cheta? Se integró totalmente...".



-Algunas negras uruguayas sintieron que era una falta de respeto al candombe, una danza afrouruguaya, que por novelería se sumen algunas personas públicas, de tez blanca, a comparsas de negros y lubolos para desfilar por Isla de Flores, y sin saber bailar. ¿Tienen algo de razón?



-El respeto se lo faltaron las propias negras. Desde que yo empecé en carnaval éramos cuatro o cinco negros en pedo allá abajo para sacar una Llamada. Y se hacían las ricas, no querían salir a bailar. Cuando empezaron a bailar las mujeres en las Llamadas eran prostitutas, putas, de todo eran... Mujeres blancas muchas, porque las negras salían de los quilombos, de los prostíbulos. Porque, ¡por favor! ¡Salir a bailar candombe! Y te digo más: hoy hay negras que no bailan candombe, no quieren bailar candombe, y bailan en escolas do samba. Y no defienden el candombe. ¡Y la mayoría en las Llamadas son blancos! Yo soy hijo de madre negra y padre blanco. Hoy la enorme mayoría son blancos, en la cuerda de tambores la mayoría son blancos, contame las negras cuántas son... Hubo una negrita por allí que dijo: "Me discriminaron, que esto, que lo otro". Fue bailarina de acá, de hacha y taco, muy mediocre. ¡Quiere subirse arriba de Andy! Y eso es feo. Lo mejor que hay que tener es humildad, unir y estar todos unidos, no tirar mierda para todos lados. Yo te voy a ser sincero: la mayoría de las mujeres bailarinas fueron blancas, y no negras.