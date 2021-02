Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears: "Sé que fracasé"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Justin Timberlake rompió el silencio respecto a las acusaciones que recibió en redes sociales a propósito del documental Framing Britney Spears, en el que se ve cómo, cuando se separó de la cantante, la expuso mediáticamente e incluso habló en entrevistas sobre el sexo entre ambos.

"He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las preocupaciones y quiero responder", escribió el popstar en su cuenta de Instagram, y realizó un mea culpa: "Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo".

"Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que fracasé", siguió e incluyó así a otra cantante con la que protagonizó un gran escándalo mediático.

Timberlake y Jackson actuaron juntos en el medio tiempo del Super Bowl de 2004, y mientras realizaban una sensual performance de la canción "Rock Your Body", él realizó una maniobra que estaba prevista pero, al parecer, hubo un error de vestuario y por un instante, un seno de la intérprete quedó expuesto a los millones de televidentes que estaban del otro lado.

La carrera de Jackson quedó maracada para siempre por aquel suceso, y sufrió una humillación pública importante.

"Me siento obligado a responder, en parte, porque todos los involucrados merecen lo mejor y, más importante, porque esta es una conversación más amplia de la que de todo corazón quiero formar parte y crecer", cerró.

Timberlake recibió varios comentarios de apoyo, entre ellos el de su pareja, la actriz Jessica Biel, que respondió: "Te amo".