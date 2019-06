Justin Bieber retó a Tom Cruise a un combate de artes marciales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Justin Bieber de forma inesperada y vía redes sociales retó a Tom Cruise a un combate de UFC (Ultimate Fighting Championship. UFC es la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo, que alberga gran parte de los mejores peleadores del ranking en el deporte y produce eventos por todo el mundo.



"Quiero desafiar a Tom Cruise a una pelea en el octágono. Si Tom no acepta esta pelea demostrará su miedo y nunca se atreverá. ¿Estás dispuesto a luchar?", escribió el cantante de 25 años en su mensaje directo a Cruise, de 56 años.

https://twitter.com/justinbieber/status/1138178979339235328

Para asegurarse tener un lugar en la UFC, Bieber mencionó en su mensaje a Dana Frederick White, presidente de la empresa de artes marciales mixtas.



Al parecer el desafío podría tener interés para muchos, el tuit del intérprete ya tiene más de 100 mil "Me gusta" y cerca de 25 mil retuits.

De momento, el actor de Hollywood, que no tiene redes sociales oficiales, no ha respondido a la propuesta, aunque sí hubo alguien que se sumó al desafío del cantante.

Fue Conor McGregor, quien no dudó en ser parte de la pelea. "Si Tom Cruise es lo suficientemente hombre como para aceptar este desafío, McGregor Sports and Entertainment será el anfitrión de la pelea", dijo el boxeador irlandés respondiendo al tuit de Bieber.



Todavía no hay comentarios al reto de Justin Bieber, pero McGregor ya busca sustituto al protagonista de Misión Imposible en el también actor Mark Wahlberg.

https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/1137895575532244992

Las redes sociales no tardaron en realizar una comparativa entre el cantante y el actor, que no hay que olvidar que se ganó toda una reputación por grabar sus escenas de acción y de lucha en sus películas.



En vista de la experiencia de Cruise, no resultaría demasiado arriesgado especular con que la balanza se inclinaría en su favor sobre el ring por mucho que Bieber haya entrenado duro para el combate.



Hay quienes especulan que todo se trata de una estrategia promocional para dar visibilidad a algún nuevo proyecto del cantante y McGregor.