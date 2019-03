Justin Bieber le pidió a sus seguidores que recen por él

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Justin Bieber sorprendió a sus fanáticos con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. El músico canadiense pidió a sus seguidores que recen por él, y contó que hace tiempo está atravesando una situación difícil.



"Vengo luchando mucho. Últimamente me siento superdesconectado y raro. Siempre me recupero, por lo que no estoy preocupado, pero quería hablarles y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan. Gracias", escribió el canadiense junto a una foto en donde se lo ve con Kanye West y su mánager Scooter Brown.

Días atrás, la revista People había informado que el cantante está recibiendo ayuda para combatir la depresión que está atravesando. Sin embargo, el medio estadounidense aclaró que varias fuentes consultadas aseguraron que su situación no tiene nada que ver con la relación con su flamante esposa, Hailey Baldwin.

"Él está muy feliz de estar casado con ella. Es algo más con lo que lucha mentalmente. Tiene buena ayuda a su alrededor y está recibiendo tratamiento. Es seguro que pronto se sentirá mejor", se asegura en la publicación.

En una entrevista con la revista Vogue, Bieber reveló que en el pasado tuvo problemas de adicción al Xanax y al sexo. Comentó que en 2014 estuvo en una "desintoxicación informal" y que desde entonces no volvió a consumir drogas. Incluso, Bieber reveló que durante esa época su equipo de seguridad revisaba su pulso por las noches para verificar si aún respiraba.