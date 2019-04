Justin Bieber pidió disculpas por anunciar el falso embarazo de Hailey Baldwin

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El lunes, Justin Bieber había anunciado en las redes sociales que iba a ser padre, junto a su esposa, Hailey Baldwin. Pero a las horas se confirmó que había sido una broma por el April Fools' Day, una celebración que se realiza el primero de abril de cada año en Estados Unidos.

Con la imagen de una ecografía, Bieber daba a conocer que iba a ser padre. Pero antes de que llegara el desmentido, TvShow confirmó que la noticia era falsa, ya que la imagen que compartió el músico en realidad es el primer resultado que aparece si se busca "ultrasound" en Google.



Para continuar con la broma, luego Bieber subió una imagen de su esposa en el médico, acompañada de la leyenda: "Por si creían que era April Fool's Day".

Finalmente, confirmó que había sido una broma. Sin embargo, le llovieron las críticas en las redes sociales porque hay personas que lo tomaron como una burla hacia las personas que no pueden tener hijos. Después de tantos comentarios, el canadiense subió una foto a su cuenta de Instagram donde pedía disculpas por lo sucedido.

"Siempre hay gente que se ofende y hay personas que no se toman muy bien las bromas. Siempre fui un bromista y además era April Fool's Day. No pretendía en absoluto ser insensible con las personas que no pueden tener hijos", admitió Bieber.



"Hay mucha gente que conozco, cuya primera broma de April Fool's Day es decirle a sus padres que están embarazadas para obtener una gran reacción. Pero me disculparé de todos modos, asumiré la responsabilidad y pediré perdón a las personas que se ofendieron", continuó.

"Realmente no quiero que nadie se lastime con una broma ... Es como cuando le tiré torta en la cara a hermanita por su cumpleaños esperando que ella se riera, pero en realidad lloró. A veces, simplemente no sabes que lastimarás los sentimientos de alguien. No quiero comparar el embarazo con la torta en la cara, pero es lo digo solo para pintar la imagen de no saber qué es lo que ofenderá al otro. Algunos podrían haberse reído, pero algunos se ofendieron ... Creo que con bromas a veces tienes que tirar los dados", finalizó.