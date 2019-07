Justin Bieber estrenó una dentadura de diamantes y encendió la polémica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Justin Bieber suele ser noticia por sus altibajos emocionales, que muchas veces han terminado en escándalo. Sin embargo esta vez, el cantante acaparó la atención de los medios y sus fans por una particular nueva adquisición: una dentadura de diamantes.



Con una selfie publicada en Instagram, en dónde se lo ve sin remera y dejando a la vista de todos sus tatuajes, el cantante mostró la joya que incorporó a su rostro, una tendencia entre raperos y músicos norteamericanos que cada día se impone más. La foto, que ya tiene más de cuatro millones de likes, generó muchos debates entre los que la vieron.



Justin no ha tenido un año fácil. En el mes de marzo, la revista People confirmó que el cantante está recibiendo ayuda por la depresión que viene atravesando. Además, el medio estadounidense informó que su situación anímica no tiene nada que ver con la relación con su flamante esposa, Hailey Baldwin .



Debido a la depresión, Bieber decidió parar un tiempo con su carrera. "Leí muchos mensajes que decían que querían un nuevo álbum. Hice una gira durante toda mi adolescencia. Y a comienzos de mi década de los 20, me di cuenta -como ustedes habrán notado en mi última gira- que no estaba contento", escribió en un sentido mensaje. "No lo merezco y tampoco ustedes lo merecen. Si pagan dinero deben poder disfrutar de un concierto animado, enérgico y divertido. Y yo no era emocionalmente capaz de poder entregarles eso al final de la gira. He estado buscando, intentando a prueba y error, como hace la mayoría. Ahora estoy enfocado en recuperarme y solucionar algunos de mis problemas más arraigados, como muchos de ustedes, para no desmoronarse".



La ayuda que el joven cantante recibe estaría dando resultado, según indican desde su entorno. "Parece ser que el tratamiento que está haciendo lo está ayudando mucho. Ha cambiado la forma en la que él piensa", dijo una persona cercana a él. "Está más enfocado en vivir el día a día, porque cuándo comienza a pensar en el futuro es cuándo se sobrepasa y se siente presionado".