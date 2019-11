La Justicia de Nicaragua ordenó la detención y captura internacional de Juan Darthés

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A tres semanas de que Nicaragua acusara formalmente a Juan Darthés por violación agravada a partir de la denuncia de Thelma Fardin en diciembre pasado, la Justicia de ese país ordenó la detención y captura internacional del actor.

Darthés se encuentra desde finales del año pasado en Brasil, donde decidió mudarse junto a su familia tras el escándalo. Con este nuevo avance procesal, el actor podría ser detenido en el país vecino. La Justicia de Nicaragua avanza así en la persecución penal contra el actor, según confirmó a La Nación la abogada de Fardin, Sabrina Cartabia.

La orden de captura fue firmada por el juez del Décimo Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Celso Urbina, amparándose en el Código procesal penal de Nicaragua, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belem do Pará, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW y la Convención de los Derechos del Niño.



"Se ordena girar orden de detención y captura internacional en contra del acusado Juan Rafael Pacifico Dabul, conocido como Juan Darthés, ciudadano argentino-brasileño de 55 años que se encuentra -tomando en consideración los movimientos migratorios del acusado- en la República de Brasil, con dirección domiciliar que sita en Nordelta, Tigre. Ofíciese a la comisionada mayor y jefa de la Dirección de Interpol en Nicaragua-Policía Nacional, a fin de que procedan a circular al acusado para que, una vez detenido, sea puesto a la orden de esta autoridad judicial para la realización de la correspondiente audiencia", señala el documento.

La justicia de Nicaragua libera orden de captura internacional para Juan Darthes por el delito de violacion agravada. pic.twitter.com/m85aDBDCDM — Sabrina Cartabia (@MissOprostol) 3 de noviembre de 2019

La investigación que la Justicia de Nicaragua lleva adelante por la denuncia presentada contra Darthés concluye hasta la fecha que existe prueba contundente para acusar al actor por presunta violación agravada, según recoge el escrito de acusación formal y pedido de detención del acusado emitido por la Fiscalía de ese país.



La abogada de Fardin explicó días atrás que en Nicaragua los casos por violación prescriben, no obstante, la denuncia por ahora sigue su curso. Debido a que Darthés hoy por hoy vive en Brasil, pidió que sea la Justicia brasileña la que siga con el proceso para ayudar a la extradición, aunque entre ambos países no hay acuerdos que faciliten esto de manera automática.



En el caso de que Darthés no pueda ser extraditado, que es probable que suceda por el principio constitucional brasileño, se iniciaría un proceso para poder llevar a cabo el juicio en esa jurisdicción. En ese hipotético, la defensa de Fardin hizo un llamamiento para conseguir apoyo en el país vecino en lo referente a la defensa, traducción de documentos y demás procedimientos.

Darthés fue denunciado por Fardin a finales del año pasado por presunta violación en relación a unos hechos que habrían ocurrido en 2009 en Nicaragua, cuando ambos participaban en una gira de la tira Patito Feo. "Tenía 16 años, era una nena. El único actor adulto tenía 45 años", relató en ese momento la actriz, que también contó cómo él comenzó a besarle el cuello y, pese a su negativa, la tiró en la cama y la penetró.

"Le dije: 'tus hijos tienen mi edad', y no le importó", añadió la actriz, que relató que cuando un empleado del hotel golpeó la puerta de la habitación, aprovechó la distracción para escapar.



El actor negó las acusaciones a través de una entrevista televisiva. "Ella se me insinuó. Me quiso dar un beso. Yo nunca violé ni acosé a nadie. Thelma golpeó la puerta de la habitación para decirme que no le funcionaba la llave; yo le dije: 'Estás loca, ¿qué te pasa? Tenés novio'. Le dije que mis hijos tenían la edad de ella. La saqué de la habitación; le dije: 'Salí de acá'. No tengo idea de por qué hace esto", dijo.



Semanas después, el actor se mudó junto a su familia a San Pablo, Brasil, donde desde entonces vive con su mujer. Sobre Darthés también recaen acusaciones públicas de otras actrices, como Calu Rivero y Anita Co, que aseguran haber sufrido situaciones de acoso y abuso sexual por parte del actor, aunque éste también niega su autoría en ambos casos.