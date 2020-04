Julio Ríos saludó decisión de Lacalle de negar cadena al Pit-Cnt y respondió a las críticas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio Ríos saludó con un "chapeau" la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de negar la cadena de radio y TV al Pit-Cnt y en cambio, ofrecerle a los sindicatos un espacio en los medios públicos.

Pero el tuit del periodista deportivo no quedó ahí. Porque el comunicador se dedicó luego a responder uno a uno los cuestionamientos recibidos de parte de sus seguidores.

Cuando le dijeron que no se consideraba de la "clase obrera", respondió: "Lo que he hecho toda mi vida es tener vida propia y trabajar desde los 17 años, seguro vos me vas a enseñar de eso".

Otro seguidor aseguró que Ríos tenía un BMW de "80 lucas" y que se había olvidado de cuando le "cerraron puertas". Ríos no se achicó en la respuesta: "Lo que tengo me lo gane y si hay una particularidad que tengo es que he perdido muchas cosas por in contra los intereses de los poderosos cosa que estoy seguro vos no haces. VALORO que se le de un espacio a los trabajadores para dar su opinión pero veo que no lo entendiste".

Un jugador de la divisional C también le escribió un comentario crítico y el periodista deportivo no se la dejó pasar: "Por ustedes los jugadores de la C me la jugué y bastante pero ya voy a dar contigo mal agradecido y atrevido".