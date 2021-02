Julio Ríos reveló por qué no estuvo en la histórica entrevista a Paco Casal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2011, Paco Casal dio la última entrevista televisiva a un medio uruguayo. Se trató de una nota en Canal 10 con Jorge Da Silveira en la que abordaron diversos temas. En aquel momento, otro periodista de Punto penal se mostró crítico con haber quedado afuera de la convocatoria: Julio Ríos.

Años después y en una nota con Los mismos locos (Urbana FM) este miércoles, Rïos contó los pormenores de su salida. "Estaba previsto que fuéramos los dos (por Da Silveira y él) Pero a último momento, Paco decide hacerlo solo con el Toto. Después yo cuestioné la nota y fui muy duro. Estuve un programa suspendido", recordó. De todos modos, con el tiempo estimó que la decisión de Casal había sido la correcta.

En ese momento, Ríos trabajaba también en Tenfield. "Tiempo después, Paco me invitó a una reunión en su casa que duró no menos de 8 de horas. Allí me dijo: "Julio, yo te interpreto. Pero escuchame lo que te voy a decir. Traté de preservarte. Si entrás duro vos conmigo y yo soy tu patrón, en un momento de la nota te tengo que decir: "No podés seguir trabajando conmigo si discrepás en tantas cosas". Me dio esa explicación. Yo analicé el tema y tiene razón", contó en la entrevista.

🎙️"Este año voy a tener un nuevo programa de entrevistas, tenemos los primeros cuatro invitados abrochados. El programa se va a llamar Charlando con Julio Ríos"



Julio Ríos también reveló el momento en que Nelson "Tano" Gutiérrez le adelantó un dinero para amortizar una hipoteca que tenía. "Durante la crisis de 2002, tenía una casita en la playa muy humildona y la había hipotecado por 5.500 dólares. Un día vino el Tano y me dijo: "¿Qué te pasa Julio? Te noto preocupado. Le conté la situación y a los 20 minutos aparece con un cheque. Tomá los 5.500 dólares y a partir de ahora ganás 10.000 pesos que se van a descontar por este dinero que te estamos dando".

"Yo he sido muy crítico con Tenfield pero para ser justo también tengo que contar estas cosas", continuó.

Regreso a la televisión

En la extensa entrevista, Julio Ríos también reveló que en breve concretará su regreso a la televisión. Aunque no dio mayores detalles, contó que está en producción de un programa de entrevistas que se titulará "Charlando con Julio Ríos". Ya tiene a los primeros cuatro invitados.