Julio Ríos recordó cuando tuvo un ataque de pánico en su época en Tenfield

Julio Ríos recordó un duro quebranto de salud que vivió mientras estaba a punto de salir al aire en su época en Tenfield - VTV. En concreto, contó que instantes antes de que comenzara una transmisión previa en el Estadio Centenario sufrió de un ataque de pánico.

"Sufrí de un ataque de pánico y es una sensación terrible. Es la sensación de la muerte misma. Estás convencido de que te vas a morir. Hace bastante tiempo, haciendo la previa en VTV, quiso el destino de que largan la previa y en ese momento me viene un ataque de pánico. Le entré a pedir desesperadamente a mis compañeros que me sacaran del aire y ya habían largado la presentación. Sacame del aire que me muero", reveló en Las voces del fútbol.

Luego Ríos contó que tras haber sido atendido por la emergencia móvil dispuesta en el estadio, los médicos le dijeron que se trataba de un "ataque de pánico". "Está todo en la cabeza. Si dominás la cabeza, ya está. Nunca más me volvió a pasar. Después, tenía un cierto temor antes de hacer el noticiero. Eso está emparentado con el estrés".