Julio Ríos: "Quieren embocar a un periodista en democracia"

Julio Ríos hizo una extensa editorial para defenderse de la ampliación de denuncia que formuló Wilmar Valdez en su contra y la de Arturo Del Campo y José Luis Palma. Casi tres meses después de su renuncia a la AUF por "motivos familiares", el expresidente acusa a los tres por violencia privada, acusándolos de presunta coacción con los famosos audios de Walter Alcántara.

El periodista deportivo empleó los micrófonos de Las voces del fútbol donde defendió su proceder. Reafirmó que no pidió los audios y que lo anotició de su existencia a Valdéz por consejo de su abogado Jorge Barrera.

También recordó que el exdirigente le envió mensajes de agradecimiento luego de la renuncia y se declaró sorprendido por la denuncia casi tres meses después.

"Ahora los culpables son víctimas y las víctimas son culpables. ¿Yo me metí con las luces? Yo tuve charlas caminando por la calle con Alcántara? No entiendo", dijo Ríos.

El periodista también cuestionó que Valdez renunció a la AUF, pero no a su cargo en la FIFA por el que percibe más de 200.000 dólares anuales.

"Estoy convencido de que (Valdez) está escuchando la radio. Sabe que nunca lo coaccioné y se fue dándome un abrazo de mi casa. Con el de arriba, con Dios, él sabe que es así. Se retiró de mi casa agradeciéndome la actitud de haber ido de frente".

"Quieren culpar a un periodista en democracia. Que lo hagan y que corran con lo que esto implica. La sensación que tengo es que me la quieren dar. Si yo no pedí ningún audio, los recibí y no los di a conocer y cuando los recibí lo primero que hice fue ir a ver a un profesional", agregó.

Luego de la editorial, Ríos se retiró del estudio para que su compañero Alberto Pérez entrevistara a Washington Abdala, quien está actuando como abogado defensor de Ríos.

La estrategia de Abdala es llevar el tema a fondo sobre el manejo de la AUF y las vinculaciones con actores del gobierno.