Julio Ríos permanece internado: "Las próximas horas serán clave"

"Cuando la vida te enseña que tomar un helado es el momento más sublime del día después de una operación.Aprovecho a agradecer todos los buenos deseos que valoro y agradezco,ha sido una semana muuuuyyy difícil y no se descarta otra operación mañana, pero lo que sea será. Abrazo grande a todos y como siempre lo mejor de lo mejor!!!".

Julio Ríos dejó este mensaje en su cuenta de Facebook y, un rato después, habló con el equipo de Las voces del fútbol donde adelantó que esta lunes será clave para saber si tiene que volver a ser intervenido. "Depende que no vuelva a tener fiebre", se sinceró el periodista, que en caso de tener que pasar nuevamente por el quirófano.

Internado en el Hospital Británico desde el sábado 13 de julio por un cuadro de apendicitis aguda, Ríos fue intervenido al día siguiente pero el postoperatorio fue "muy duro, que me llevó a pasar momentos muy complicados", reconoció el conductor a su audiencia.

Ríos también agradeció los cientos de mensajes de apoyo que recibió, así como la preocupación de dirigentes, futbolistas, jueces y colegas. El periodista destacó en particular la actitud de sus colegas de Tenfield, que también se comunicaron con él. "Que uno critique a la empresa por sus políticas no quiere decir que critique a la gente que trabaja en la empresa", explicó Ríos.

El relator también indicó que "las próximas 12 horas serán absolutamente clave" para saber cómo evoluciona su salud. Insistió en varias ocasiones que todo depende si vuelve a tener fiebre o no.

Julio contó que hoy, lunes, amaneció "con mucha fuerza después de tener una muy buena noche" y que incluso pudo caminar por los pasillos del sanatorio. Se mostró además agradecido por volver a comer dos manjares como es "puré de zapallo y de manzana", y lo importante que fue disfrutar un helado palito de limíon.

"La vida te enseña constantemente. Cuando estás en una determinada situación como la que me tocó estar, tomar un helado de palito no tiene precio", dijo Julio entre risas y se excusó, de no hablar mucho tiempo porque no le hace bien a su salud.