Cuando Julio Ríos se olvidó de las pastillas para dormir y lo auxilió Marcelo Tejera

Julio Ríos visitó la mañana de Radio Cero (104.3 FM) donde habló de su carrera, su juventud como vendedor de trajes y los tiempos de mochilero. Pero también reveló que no puede conciliar el sueño sin medicación, lo que en alguna oportunidad en el exterior le provocó algún mal momento.

En una intervención durante la nota, su compañero de Fox Sports contó que durante un viaje a Buenos Aires para los relatos de un partido, Ríos no llevó las pastillas. "Me vino a golpear a la habitación del hotel para ver si no tenía algo para dormir", contó Tejera y añadió que le dejó media pastilla en la puerta. "Después se escuchó cuando decía por lo bajo: Gracias, Marcelo".

Luego Ríos se explayó sobre el tema. "Soy terrible para dormir si no tengo pastillas. El día que fui a firmar el contrato para Fox Sports a Buenos Aires no llevé pastillas porque supuestamente iba y venía en el día. Pero como se complicó mi caso, tuve que quedarme. Cuando me fui a dormir me di cuenta de que no tenía pastillas. Fui a una farmacia y le dije: "Deme todo lo que tenga para dormir que no necesite receta". Me traje una bolsa de remedios. Los tomé todos pero no pude pegar un ojo en toda la noche".

Ríos contó que toma pastillas desde hace 10 años. "Lo bueno es que yo determino cuándo me quiero dormir", contó a los conductores Alejandra Labraga y Martín Duarte.

Escuchá la entrevista completa:

Ríos se animó a un karaoke con una canción preparada para su visita. Y sobre el final contó un historia vinculada a la felicidad.