Julio Ríos explicó por qué no le hace notas a José Decurnex

El periodista deportivo Julio Ríos contó este jueves el motivo por el que no le realiza notas al presidente de Nacional, José Decurnex. Descartó una mala relación pero dio a entender que el dirigente tricolor condiciona las entrevistas a que le hagan "preguntas positivas".

"No es un hombre con el cual hagamos notas por una cuestión elemental. Ni yo voy a cambiar mi estilo periodístico ni él va a modificar el estilo que tiene. Por lo cual no hacemos notas. Porque para preguntarle lo que el presidente de Nacional quiere que le pregunte, tengo que dejar de ser yo. Prefiero no hacer una nota para no tener que hacer una nota que le sirva a él. Que no le pregunte por esto, por aquello, por esto otro... No le interesa eso al presidente de Nacional", dijo Ríos en Las voces del fútbol.

"No es que tenga una mala relación. Al presidente de Nacional le tenés que preguntar sobre cosas positivas. Para hacer una nota de ese tipo, no me interesa", agrega.



De todos modos, Julio Ríos halagó la gestión de Decurnex. "Ha hecho cosas muy positivas", complementó.