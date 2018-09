Julio Ríos explicó por qué no está al aire en Fox Sports

Julio Ríos hizo un extenso editorial este jueves en el que reafirmó no es el "autor intelectual" del escándalo de los audios que generó la renuncia de todos los candidatos a la Presidencia de la AUF.

"Yo actué como un caballero. No le clavé el puñal por la espalda a nadie, ni me callé la boca frente a algo que me pareciera mal. Ahora tengo conocimiento de todo el expediente y he visto que se centraron en un tema colateral como es el mío y no en el tema de fondo", dijo el periodista en Las voces de las fútbol.

Ríos también aclaró por qué no está al aire en Fox Sports Radio ni en las transmisiones de esa cadena.

El periodista dijo que una desencadenado el escándalo, mantuvo reuniones con las autoridades de Fox Sports donde se ofreció a salir del aire mientras se dilucida el caso en la órbita judicial.

"Aunque me siento absolutamente inocente, no quiero perjudicar a nadie. ¿Qué me dijo Fox? Nosotros te bancamos si esa es tu decisión", dijo.