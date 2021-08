Julio Ríos estrenó ciclo de entrevistas y confesó que tiene "un objetivo político"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Julio Ríos está volviendo a tener una luna de miel con el público. Luego de la salida de la TV el año pasado, ha regresado como participante de Masterchef y además, se declara impactado por el suceso del canal de You Tube de su programa de radio, Las voces del fútbol.

"Hasido un exitazo. En cuatro meses ya tenemos 10.000 suscriptores y 1,1 millón devistas de nuestros contenidos", declaró Ríos al sitio Portada. A través de esa misma plataforma, Ríos volvió a un género que le apasiona como la entrevista. Con el ciclo "Charlando con Julio Ríos" ya ha puesto on line entrevistas profundas a Eunice Castro y a Álvaro Navia.

En la nota, Ríos también hizo referencia a su "objetivo político". El año pasado, el periodista había tenido un encuentro de agenda abierta con el presidente Luis Lacalle Pou.

Oriundo de Minas (Lavalleja), Ríos se declaró "blanco" de "esencia" y a futuro aspira a una carrera política en su departamento.

"Yo tengo un objetivo político de cara al futuro si Dios me da la vida. No me interesa sentarme en el Parlamento; no creo tener las condiciones para eso. Lo que me gustaría el día de mañana es devolverle a mi departamento lo que me dio o poder dejar un legado en Lavalleja, donde nací y me crié. En la vida, más allá de los momentos vividos, lo más importante es el legado que dejás para tus hijos, para amigos y para tus semejantes", declaró.

Confesó que no leyó el libro del expresidente de AUF Wilmar Valdez. " ¿Qué voy a encontrar en el libro de Valdéz que no sepa? Él puede contar la versión que quiera, pero yo lo viví en primera persona. Fui protagonista del tema y a mí no me puede mirar a la cara y decirme algo diferente de lo que yo sé. Cuando decís la verdad medís 3 metros. Cuando no la decís, tu estatura baja a 20 centímetros", dijo.