Julio Ríos sobre su demanda a Wilmar Valdez: "Voy a luchar hasta el fin"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El periodista Julio Ríos inició una demanda contra el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Wilmar Valdez. Considera que la denuncia por violencia privada que elevó el exdirigente en su contra "dañó su imagen" y lo llevó a perder fuentes de empleo e ingresos.

De acuerdo a lo trascendido, Ríos reclama 600.000 dólares a Valdez por lucro cesante y daño moral. La abogada del periodista para esta querella es Silvia Etchebarne, la misma que tuvo Walter Alcántara.

Este jueves, Ríos hizo un extenso editorial en su programa Las voces del fútbol para defender su decisión. Dijo que no le interesa el dinero, "sino la reparación moral" y añadió que esperó hasta las elecciones en la AUF para iniciar el juicio.

"No soy rencoroso, ni odio a la gente. Me duelen las cosas como a cualquier otra persona. Pero tengo una particularidad, que es seguirla y perseguirla cuando tengo razón en algo", dijo.

"Me comí un garrón", expresó para luego añadir en términos más enigmáticos: "Yo no pedí ninguna coima. No me metí nada en el bolsillo. No fui a ningún cambio a buscar absolutamente. No llegué a comentar lo que podía pasar con las obras en el Estadio Centenario".

Criticó también al "fútbol" por ser omiso en una eventual investigación de la gestión de Valdez para determinar si hubo o no corrupción.