Julio Ríos dejaría el periodismo en Uruguay si el caso Valdez se cierra sin consecuencias

Julio Ríos se expresó largamente este viernes sobre la elección de Ignacio Alonso como nuevo presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El periodista felicitó la nuevo jerarca de la AUF, pero criticó duramente la presencia de su antecesor, Wilmar Valdez, en los festejos.

De acuerdo a su recuento, Valdez estuvo en una celebración desarrollada en la noche en una "casona" de El Prado, en presencia de Alonso y varios dirigentes de su campaña. Ríos contó que Valdez ingresó con el vehículo a la casa. "Flaco favor le hizo a Nacho Alonso", dijo con ironía en Las voces del fútbol (1010 AM).

"No creo que Valdez haya tenido nada para festejar. Creo que Wilmar Valdez es un inconsciente. No debió asistir", complementó.

Pero luego Ríos hizo una sorprendente revelación sobre su futuro en los medios en caso de que el caso de Valdez termine sin consecuencias. El exjerarca de AUF se bajó de sus pretensiones de continuar en el cargo luego de que circularon audios de un diálogo con el empresario Walter Alcántara, con quien discutía metodologías sospechosas de corrupción para proyectos en el fútbol.

"La situación de Valdez está lejos de estar terminada. Si alguien cree que se terminó el tema de Valdez, está equivocado. Si cree que la gente no va a tomar contacto con lo que realmente pasó, también se equivoca. Puedo garantizarlo. Es más, si eso sucede, si todo termina espectacularmente para Valdez y no se sepa más nada, hoy digo públicamente que abandono el periodismo deportivo aquí y me voy a visitar otras tierras. Eso no va a pasar", dijo categórico.

Valdez denunció a Julio Ríos, Arturo Del Campo y José Luis Palma como presuntos autores de violencia privada, lo que la fiscalía archivó. El periopdista y Del Campo anoticiaron al exjerarca de la existencia de las grabaciones de Alcántara.

Ríos también criticó a la dirigencia del fútbol por su "omisión" en investigar la gestión de Valdez para determinar si hubo o no corrupción.