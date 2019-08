Julio Ríos apuntó duro contra Sanguinetti y Cosse tras haberlos entrevistado: "No bancaron la toma"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio Ríos habló por primera vez de lo sucedido con Julio María Sanguinetti y Carolina Cosse, cuyas entrevistas en el programa La palabra (Canal 10) nunca salieron al aire en el ciclo que emitió Canal 10 el año pasado.

"No bancaron la toma", reveló este martes en Las voces del fútbol (1010 AM). "Yo los escucho de hablar de democracia, pero ellos no bancaron la toma de una nota periodística", agregó.

Sobre Sanguinetti, dijo: "Hizo una nota y creyó que iba a sentarse a dominar la nota producto de su verborragia y de su intelecto. Es un tipo sumamente inteligente. Nadie lo duda, pero no bancó... Por ejemplo, habló y después no quiso que saliera al aire lo que dijo sobre su traición a (Jorge) Batlle, quien lo había apoyado y luego él le dio la espalda".

Luego detalló que el exprecandidato colorado llamó "10 veces" a la producción del programa para recortar determinados fragmentos de la entrevista, que había sido grabada. Finalmente, la entrevista no salió al aire.

"Me llevé una enorme decepción", dijo Ríos y añadió que también consultó a Sanguinetti sobre el caso Cangrejo Rojo.

Luego, el periodista deportivo fustigó a Carolina Cosse, cuya entrevista tampoco salió al aire por pedido de ella.

"Otra que no bancó el tema. Fue a una nota a cara de perro. No fui a levantarle centros. Había preguntas ultracomprometidas", recordó. Ríos ejemplificó que consultó a Cosse sobre Raul Sendic y sobre el Antel Arena, entre otros tópicos incómodos. También le preguntó sobre el préstamo que dio el gobierno a Fripur, cuando la empresa estaba "ya fundida".

Julio Ríos aprovechó su editorial de este martes también para fustigar a Jorge Larrañaga por su actitud reciente ante Juan Sartori, de prácticamente negarle el saludo.

"No es una actitud propia de un político de años", dijo.