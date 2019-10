Julieta Prandi rompió el silencio tras denunciar a su exmarido por violencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julieta Prandi denunció a su exmarido Claudio Contardi por violencia familiar el pasado 9 de octubre, y esta tarde rompió el silencio en la prensa. Sostuvo que realizó la denuncia para cuidar sus hijos, que son víctimas de manipulación por parte de su padre.

En diálogo con Infobae, la conductora recordó el sufrimiento durante los últimos años de matrimonio: "Vivimos bajo el mismo techo con un montón de artimañas que él utilizó para retenerme. La primera era el diálogo, 'pensalo', no sé qué... La segunda fue la amenaza: 'Me voy a matar si terminamos'. La tercera fue: 'Esto fue una estafa de tu parte, un acto premeditado. Vos sabías que te querías separar y por eso esperaste a mudarnos'".

"En un momento jugó con su salud diciendo que tenía un problema en el estómago, me hizo creer que tenía una enfermedad grave. A mitad de año, cuando ya vio que no había vuelta atrás y que mi decisión era una decisión tomada, llegamos a hablar de la parte económica. Le dije: 'Yo no tengo a dónde irme, esta es nuestra casa'", contó.

En relación a la vivienda, la conductora explicó que la compraron juntos, pero él la amenazó y jamás dejó el lugar. "Yo de acá no me voy, y te vas a ir sola y sin los nenes... Si te separás yo me quedo con los nenes", le dijo según el relato de ella.

Finalmente, Prandi también detalló la violencia verbal que sufría por parte de su pareja, que derivó en que sus propios hijos la llamaran de formas agresivas. "Mi ex se refiere a mí como 'la yegua', 'la putita' o 'la tilinga'. Y así hace que Mateo me llame. Cuando yo lo llamo por teléfono a mi hijo para tener comunicación con él, el padre está supervisando esas conversaciones, está delante de él. Le dice cuándo tiene que cortar, lo que tiene que decir, tiene prohibido decirme que me quiere o que me extraña", concluyó.