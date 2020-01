Julieta Prandi relacionó la tirada del animal en José Ignacio con "vuelos de la dictadura"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tuvo un 2019 muy intenso, marcado por su divorcio de Claudio Contardi, a quien lo acusó haberla estafado en reiteradas ocasiones. Sin embargo, de a poco, Julieta Prandi dio vuelta la página de esta triste historia de su vida y se enfoca en sus hijos y en el trabajo, que la tiene ahora a full con la obra Atrapados en el museo, que protagoniza Peter Alfonso, en Villa Carlos Paz.

Durante el móvil que dio a Intrusos (América TV), el miércoles, la rubia habló del espectáculo que forma parte y también se refirió a su relación con Guido Sardelli, integrante del grupo Airbag, a quien se la vincula sentimentalmente pero ella no quiso dar pistas al respecto. "Somos amigos. No es un buen momento para que fluya la amistad porque yo estoy acá y él en Punta del Este, grabando un disco. Más adelante veremos", sostuvo.

Por ultimo, la actriz fue consultada por el polémico video del animal arrojado desde un helicóptero, en José Ignacio, y fue contundente al respecto. "El primer impacto, cuando vi el video, me recordó a la dictadura, a la gente que tiraron en el río. Súper cruel me pareció. Me parece un horror. no hay escrito que lo pueda justificar", opinó Prandi conmovida.

Julieta Prandi sobre el cordero arrojado a la pileta desde el helicóptero: "Me recordó a la gente que tiraron al río en la dictadura"#EnVivo @Intrusos https://t.co/9hyRqDgn8f pic.twitter.com/2oeMHyWrcq — América TV 📺 (@AmericaTV) January 15, 2020

Julieta dijo haber compartido trabajos y eventos con Lara Bernasconi, mujer de Federico Álvarez Castillo, propietario de la casa y piscina donde arrojaron el animal desde el helicóptero.

Prandi se sumó así a una ola de críticas de figuras que repudiaron la práctica realizada por los empresarios argentinos. Entre ellas, Candelaria Tinelli, Candela Ruggeri, Paula Cahen D'anvers, entre otros,