Julieta Prandi blanquea romance con novio 17 años menor

Julieta Prandi (38) dijo el mes pasado, en el ciclo PH de Buenos Aires, que luego de vivir la difícil separación del padre de sus hijos, estaba comenzando una relación con un joven modelo y cantante. Ayer publicó una foto en sus historias de Instagram con la que confirmó que esa relación va sobre rieles.

"A veces tardo. Gracias Mati por abrir mis ventanas y ser el aire", escribió la rubia y arrobó al muchacho en cuestión, Matías Zanuzzi, de 21 años, con quien grabó un video musical que ahora se puede ver en YouTube.

Recordemos que a fines de mayo, Prandi había dicho: "Soy una mujer libre, aún no estoy de novia. Estoy conociendo a Matías, yo participé de su videoclip, compartimos el mismo manager. Es modelo y músico. Con tranquilidad los títulos que me ponen, uno no se pone de novia en el minuto cuatro".

Difícil separación

Prandi y Claudio Contardi tienen dos hijos, Rocco y Mateo, y comparten su custodia. La actriz y modelo había dicho en mayo, en el programa PH, que ella y los nenes tuvieron que irse de la casa familiar ya que Contardi no accedía a irse. Si bien se separaron en marzo de 2018, tardaron un año en contarlo. "A Mateo se lo comuniqué cuando ya estaba todo decantando y cuando ya estábamos con abogados. Estuve un año separada sin decirles nada a los nenes. Uno hace cosas impensadas por los hijos", sostuvo.

Ademas había explicado que hizo lo posible por proteger a sus hijos de las discusiones que tenía con su ex: "Estábamos separados, bajo el mismo techo, y viviendo una situación no del todo amena. Para preservarlos a ellos, prefería no decirles nada y llorar en silencio".



Por otra parte, había aclarado que en la separación no hubo terceros ni problemas financieros, ya que uno de los rumores era que un familiar de su expareja la había estafado. "Estamos en un divorcio complejo, no hay mucho más para aclarar. No quiero abrir la ventana ni la puerta de la intimidad de los por qué, no quiero contar los motivos. En la última audiencia firmamos ambas partes este divorcio. El divorcio sale en poco tiempo pero luego vendrá la división de bienes y la cuota de alimentos (...) Lejos está de tener algo que ver una excuñada en un motivo de separación".